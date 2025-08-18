Rohkem infot INDEX

Index Cooperative hind(INDEX)

1 INDEX/USD reaalajas hind:

$1.285
-0.54%1D
USD
Index Cooperative (INDEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:46 (UTC+8)

Index Cooperative (INDEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.27
24 h madal
$ 1.295
24 h kõrge

$ 1.27
$ 1.295
$ 133.13563635311073
$ 0.7946144184895987
-0.16%

-0.54%

+0.70%

+0.70%

Index Cooperative (INDEX) reaalajas hind on $ 1.284. Viimase 24 tunni jooksul INDEX kaubeldud madalaim $ 1.27 ja kõrgeim $ 1.295 näitab aktiivset turu volatiivsust. INDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 133.13563635311073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7946144184895987.

Lüliajalise tootluse osas on INDEX muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +0.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Index Cooperative (INDEX) – turuteave

No.4182

$ 0.00
$ 55.26K
$ 12.84M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%

ETH

Index Cooperative praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.26K 24 tunnise kauplemismahuga. INDEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.84M.

Index Cooperative (INDEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Index Cooperative tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00698-0.54%
30 päeva$ -0.196-13.25%
60 päeva$ +0.225+21.24%
90 päeva$ -0.179-12.24%
Index Cooperative Hinnamuutus täna

Täna registreeris INDEX muutuse $ -0.00698 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Index Cooperative 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.196 (-13.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Index Cooperative 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INDEX $ +0.225 (+21.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Index Cooperative 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.179 (-12.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Index Cooperative (INDEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Index Cooperative hinnaajaloo lehte.

Mis on Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Index Cooperative investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida INDEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Index Cooperative kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Index Cooperative ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Index Cooperative hinna ennustus (USD)

Kui palju on Index Cooperative (INDEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Index Cooperative (INDEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Index Cooperative nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Index Cooperative hinna ennustust kohe!

Index Cooperative (INDEX) tokenoomika

Index Cooperative (INDEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INDEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Index Cooperative (INDEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Index Cooperative osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Index Cooperative osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

INDEX kohalike valuutade suhtes

1 Index Cooperative(INDEX)/VND
33,788.46
1 Index Cooperative(INDEX)/AUD
A$1.96452
1 Index Cooperative(INDEX)/GBP
0.93732
1 Index Cooperative(INDEX)/EUR
1.0914
1 Index Cooperative(INDEX)/USD
$1.284
1 Index Cooperative(INDEX)/MYR
RM5.40564
1 Index Cooperative(INDEX)/TRY
52.4514
1 Index Cooperative(INDEX)/JPY
¥188.748
1 Index Cooperative(INDEX)/ARS
ARS$1,663.20372
1 Index Cooperative(INDEX)/RUB
102.25776
1 Index Cooperative(INDEX)/INR
112.36284
1 Index Cooperative(INDEX)/IDR
Rp20,709.67452
1 Index Cooperative(INDEX)/KRW
1,783.32192
1 Index Cooperative(INDEX)/PHP
72.6102
1 Index Cooperative(INDEX)/EGP
￡E.61.91448
1 Index Cooperative(INDEX)/BRL
R$6.9336
1 Index Cooperative(INDEX)/CAD
C$1.77192
1 Index Cooperative(INDEX)/BDT
155.92896
1 Index Cooperative(INDEX)/NGN
1,969.32216
1 Index Cooperative(INDEX)/UAH
52.91364
1 Index Cooperative(INDEX)/VES
Bs173.34
1 Index Cooperative(INDEX)/CLP
$1,237.776
1 Index Cooperative(INDEX)/PKR
Rs363.73152
1 Index Cooperative(INDEX)/KZT
695.17044
1 Index Cooperative(INDEX)/THB
฿41.55024
1 Index Cooperative(INDEX)/TWD
NT$38.55852
1 Index Cooperative(INDEX)/AED
د.إ4.71228
1 Index Cooperative(INDEX)/CHF
Fr1.0272
1 Index Cooperative(INDEX)/HKD
HK$10.04088
1 Index Cooperative(INDEX)/AMD
֏490.82184
1 Index Cooperative(INDEX)/MAD
.د.م11.54316
1 Index Cooperative(INDEX)/MXN
$24.03648
1 Index Cooperative(INDEX)/PLN
4.66092
1 Index Cooperative(INDEX)/RON
лв5.54688
1 Index Cooperative(INDEX)/SEK
kr12.23652
1 Index Cooperative(INDEX)/BGN
лв2.14428
1 Index Cooperative(INDEX)/HUF
Ft433.19592
1 Index Cooperative(INDEX)/CZK
26.82276
1 Index Cooperative(INDEX)/KWD
د.ك0.39162
1 Index Cooperative(INDEX)/ILS
4.32708
1 Index Cooperative(INDEX)/NOK
kr13.04544
1 Index Cooperative(INDEX)/NZD
$2.15712

Index Cooperative ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Index Cooperative võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Index Cooperative ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Index Cooperative kohta

Kui palju on Index Cooperative (INDEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas INDEX hind USD on 1.284 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INDEX/USD hind?
Praegune hind INDEX/USD on $ 1.284. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Index Cooperative turukapitalisatsioon?
INDEX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INDEX ringlev varu?
INDEX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INDEX (ATH) hind?
INDEX saavutab ATH hinna summas 133.13563635311073 USD.
Mis oli kõigi aegade INDEX madalaim (ATL) hind?
INDEX nägi ATL hinda summas 0.7946144184895987 USD.
Milline on INDEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INDEX kauplemismaht on $ 55.26K USD.
Kas INDEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
INDEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INDEX hinna ennustust.
Index Cooperative (INDEX) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

