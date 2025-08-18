Index Cooperative (INDEX) reaalajas hind on $ 1.284. Viimase 24 tunni jooksul INDEX kaubeldud madalaim $ 1.27 ja kõrgeim $ 1.295 näitab aktiivset turu volatiivsust. INDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 133.13563635311073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7946144184895987.
Lüliajalise tootluse osas on INDEX muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +0.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Index Cooperative (INDEX) – turuteave
No.4182
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.26K
$ 55.26K$ 55.26K
$ 12.84M
$ 12.84M$ 12.84M
0.00
0.00 0.00
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
0.00%
ETH
Index Cooperative praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.26K 24 tunnise kauplemismahuga. INDEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.84M.
Index Cooperative (INDEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Index Cooperative tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00698
-0.54%
30 päeva
$ -0.196
-13.25%
60 päeva
$ +0.225
+21.24%
90 päeva
$ -0.179
-12.24%
Index Cooperative Hinnamuutus täna
Täna registreeris INDEX muutuse $ -0.00698 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Index Cooperative 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.196 (-13.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Index Cooperative 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INDEX $ +0.225 (+21.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Index Cooperative 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.179 (-12.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Index Cooperative (INDEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.
