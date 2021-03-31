Illuvium (ILV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Illuvium (ILV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Illuvium (ILV) teave Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Ametlik veebisait: https://illuvium.io/ Valge raamat: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Ostke ILV kohe!

Illuvium (ILV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Illuvium (ILV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 98.38M $ 98.38M $ 98.38M Koguvaru: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M Ringlev varu: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 140.82M $ 140.82M $ 140.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Kõigi aegade madalaim: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Praegune hind: $ 15.525 $ 15.525 $ 15.525 Lisateave Illuvium (ILV) hinna kohta

Illuvium (ILV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Illuvium (ILV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ILV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ILV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ILV tokeni tokenoomikat, avastage ILV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ILV Kas olete huvitatud Illuvium (ILV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ILV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ILV MEXC-ist osta!

Illuvium (ILV) hinna ajalugu ILV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ILV hinna ajalugu kohe!

ILV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ILV võiks suunduda? Meie ILV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ILV tokeni hinna ennustust kohe!

