Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)277.75%

Ringlev varu6,338,575.44070554

Maksimaalne varu0

Koguvaru9,072,533.09170851

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2021-03-31 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim2868.94660798,2021-05-29

Madalaim hind9.1222981250739,2025-06-22

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

