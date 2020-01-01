HOPR Token (HOPR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HOPR Token (HOPR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HOPR Token (HOPR) teave HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Ametlik veebisait: https://hoprnet.org/ Valge raamat: https://docs.hoprnet.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Ostke HOPR kohe!

HOPR Token (HOPR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HOPR Token (HOPR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.46M $ 23.46M $ 23.46M Koguvaru: $ 394.55M $ 394.55M $ 394.55M Ringlev varu: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.75M $ 68.75M $ 68.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 Kõigi aegade madalaim: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Praegune hind: $ 0.06875 $ 0.06875 $ 0.06875 Lisateave HOPR Token (HOPR) hinna kohta

HOPR Token (HOPR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HOPR Token (HOPR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOPR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOPR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOPR tokeni tokenoomikat, avastage HOPR tokeni reaalajas hinda!

HOPR Token (HOPR) hinna ajalugu HOPR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOPR hinna ajalugu kohe!

HOPR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOPR võiks suunduda? Meie HOPR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOPR tokeni hinna ennustust kohe!

