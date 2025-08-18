Mis on HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HOPR Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Kui palju on HOPR Token (HOPR) tänapäeval väärt? Reaalajas HOPR hind USD on 0.06693 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HOPR/USD hind? $ 0.06693 . Milline on HOPR Token turukapitalisatsioon? HOPR turukapitalisatsioon on $ 22.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HOPR ringlev varu? HOPR ringlev varu on 341.17M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOPR (ATH) hind? HOPR saavutab ATH hinna summas 0.97174497 USD . Mis oli kõigi aegade HOPR madalaim (ATL) hind? HOPR nägi ATL hinda summas 0.030108303598352832 USD . Milline on HOPR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HOPR kauplemismaht on $ 55.82K USD .

