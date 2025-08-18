HOPR Token (HOPR) reaalajas hind on $ 0.06693. Viimase 24 tunni jooksul HOPR kaubeldud madalaim $ 0.06184 ja kõrgeim $ 0.06842 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.97174497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.030108303598352832.
Lüliajalise tootluse osas on HOPR muutunud +6.54% viimase tunni jooksul, +7.58% 24 tunni vältel +2.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HOPR Token (HOPR) – turuteave
No.860
$ 22.83M
$ 55.82K
$ 66.93M
341.17M
1,000,000,000
394,545,361
34.11%
ETH
HOPR Token praegune turukapitalisatsioon on $ 22.83M$ 55.82K 24 tunnise kauplemismahuga. HOPR ringlev varu on 341.17M, mille koguvaru on 394545361. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.93M.
HOPR Token (HOPR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HOPR Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0047158
+7.58%
30 päeva
$ -0.03671
-35.43%
60 päeva
$ +0.02697
+67.49%
90 päeva
$ +0.01793
+36.59%
HOPR Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOPR muutuse $ +0.0047158 (+7.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HOPR Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03671 (-35.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HOPR Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOPR $ +0.02697 (+67.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HOPR Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01793 (+36.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HOPR Token (HOPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.
HOPR Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HOPR Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HOPR Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HOPR Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HOPR Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on HOPR Token (HOPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HOPR Token (HOPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HOPR Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HOPR Token (HOPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HOPR Token (HOPR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HOPR Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HOPR Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.