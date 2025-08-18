Rohkem infot HOPR

HOPR Token hind(HOPR)

1 HOPR/USD reaalajas hind:

$0.06693
+7.58%1D
USD
HOPR Token (HOPR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:28:39 (UTC+8)

HOPR Token (HOPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06184
24 h madal
$ 0.06842
24 h kõrge

$ 0.06184
$ 0.06842
$ 0.97174497
$ 0.030108303598352832
+6.54%

+7.58%

+2.81%

+2.81%

HOPR Token (HOPR) reaalajas hind on $ 0.06693. Viimase 24 tunni jooksul HOPR kaubeldud madalaim $ 0.06184 ja kõrgeim $ 0.06842 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.97174497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.030108303598352832.

Lüliajalise tootluse osas on HOPR muutunud +6.54% viimase tunni jooksul, +7.58% 24 tunni vältel +2.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HOPR Token (HOPR) – turuteave

No.860

$ 22.83M
$ 55.82K
$ 66.93M
341.17M
1,000,000,000
394,545,361
34.11%

ETH

HOPR Token praegune turukapitalisatsioon on $ 22.83M $ 55.82K 24 tunnise kauplemismahuga. HOPR ringlev varu on 341.17M, mille koguvaru on 394545361. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.93M.

HOPR Token (HOPR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HOPR Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0047158+7.58%
30 päeva$ -0.03671-35.43%
60 päeva$ +0.02697+67.49%
90 päeva$ +0.01793+36.59%
HOPR Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris HOPR muutuse $ +0.0047158 (+7.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HOPR Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03671 (-35.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HOPR Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOPR $ +0.02697 (+67.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HOPR Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01793 (+36.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HOPR Token (HOPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HOPR Token hinnaajaloo lehte.

Mis on HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HOPR Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HOPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HOPR Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HOPR Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HOPR Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on HOPR Token (HOPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HOPR Token (HOPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HOPR Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HOPR Token hinna ennustust kohe!

HOPR Token (HOPR) tokenoomika

HOPR Token (HOPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HOPR Token (HOPR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HOPR Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HOPR Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOPR kohalike valuutade suhtes

HOPR Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HOPR Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HOPR Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HOPR Token kohta

Kui palju on HOPR Token (HOPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOPR hind USD on 0.06693 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOPR/USD hind?
Praegune hind HOPR/USD on $ 0.06693. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HOPR Token turukapitalisatsioon?
HOPR turukapitalisatsioon on $ 22.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOPR ringlev varu?
HOPR ringlev varu on 341.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOPR (ATH) hind?
HOPR saavutab ATH hinna summas 0.97174497 USD.
Mis oli kõigi aegade HOPR madalaim (ATL) hind?
HOPR nägi ATL hinda summas 0.030108303598352832 USD.
Milline on HOPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOPR kauplemismaht on $ 55.82K USD.
Kas HOPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOPR hinna ennustust.
HOPR Token (HOPR) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

