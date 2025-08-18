Hooked Protocol (HOOK) reaalajas hind on $ 0.11163. Viimase 24 tunni jooksul HOOK kaubeldud madalaim $ 0.11098 ja kõrgeim $ 0.11747 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.062533059080115 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07833259635294688.
Lüliajalise tootluse osas on HOOK muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -4.14% 24 tunni vältel -1.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hooked Protocol (HOOK) – turuteave
No.773
$ 28.53M
$ 28.53M$ 28.53M
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
$ 55.82M
$ 55.82M$ 55.82M
255.58M
255.58M 255.58M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
BSC
Hooked Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 28.53M$ 1.52M 24 tunnise kauplemismahuga. HOOK ringlev varu on 255.58M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Hooked Protocol (HOOK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hooked Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0048219
-4.14%
30 päeva
$ -0.00722
-6.08%
60 päeva
$ +0.01503
+15.55%
90 päeva
$ -0.03014
-21.26%
Hooked Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris HOOK muutuse $ -0.0048219 (-4.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hooked Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00722 (-6.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hooked Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOOK $ +0.01503 (+15.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hooked Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03014 (-21.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hooked Protocol (HOOK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.
Hooked Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hooked Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HOOK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hooked Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hooked Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hooked Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hooked Protocol (HOOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hooked Protocol (HOOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hooked Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hooked Protocol (HOOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hooked Protocol (HOOK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hooked Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hooked Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.