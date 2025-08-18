Rohkem infot HOOK

HOOK Hinnainfo

HOOK Valge raamat

HOOK Ametlik veebisait

HOOK Tokenoomika

HOOK Hinnaprognoos

HOOK Ajalugu

HOOK – ostujuhend

HOOK-usaldusraha valuutakonverter

HOOK Hetketurg

HOOK USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hooked Protocol logo

Hooked Protocol hind(HOOK)

1 HOOK/USD reaalajas hind:

$0.11165
$0.11165$0.11165
-4.14%1D
USD
Hooked Protocol (HOOK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:58:14 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.11098
$ 0.11098$ 0.11098
24 h madal
$ 0.11747
$ 0.11747$ 0.11747
24 h kõrge

$ 0.11098
$ 0.11098$ 0.11098

$ 0.11747
$ 0.11747$ 0.11747

$ 4.062533059080115
$ 4.062533059080115$ 4.062533059080115

$ 0.07833259635294688
$ 0.07833259635294688$ 0.07833259635294688

-0.45%

-4.14%

-1.35%

-1.35%

Hooked Protocol (HOOK) reaalajas hind on $ 0.11163. Viimase 24 tunni jooksul HOOK kaubeldud madalaim $ 0.11098 ja kõrgeim $ 0.11747 näitab aktiivset turu volatiivsust. HOOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.062533059080115 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07833259635294688.

Lüliajalise tootluse osas on HOOK muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -4.14% 24 tunni vältel -1.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hooked Protocol (HOOK) – turuteave

No.773

$ 28.53M
$ 28.53M$ 28.53M

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 55.82M
$ 55.82M$ 55.82M

255.58M
255.58M 255.58M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Hooked Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 28.53M $ 1.52M 24 tunnise kauplemismahuga. HOOK ringlev varu on 255.58M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Hooked Protocol (HOOK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hooked Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0048219-4.14%
30 päeva$ -0.00722-6.08%
60 päeva$ +0.01503+15.55%
90 päeva$ -0.03014-21.26%
Hooked Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris HOOK muutuse $ -0.0048219 (-4.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hooked Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00722 (-6.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hooked Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HOOK $ +0.01503 (+15.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hooked Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03014 (-21.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hooked Protocol (HOOK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hooked Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hooked Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HOOK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hooked Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hooked Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hooked Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hooked Protocol (HOOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hooked Protocol (HOOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hooked Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hooked Protocol hinna ennustust kohe!

Hooked Protocol (HOOK) tokenoomika

Hooked Protocol (HOOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HOOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hooked Protocol (HOOK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hooked Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hooked Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HOOK kohalike valuutade suhtes

1 Hooked Protocol(HOOK)/VND
2,937.54345
1 Hooked Protocol(HOOK)/AUD
A$0.1707939
1 Hooked Protocol(HOOK)/GBP
0.0814899
1 Hooked Protocol(HOOK)/EUR
0.0948855
1 Hooked Protocol(HOOK)/USD
$0.11163
1 Hooked Protocol(HOOK)/MYR
RM0.4699623
1 Hooked Protocol(HOOK)/TRY
4.5600855
1 Hooked Protocol(HOOK)/JPY
¥16.40961
1 Hooked Protocol(HOOK)/ARS
ARS$144.5976879
1 Hooked Protocol(HOOK)/RUB
8.8902132
1 Hooked Protocol(HOOK)/INR
9.7687413
1 Hooked Protocol(HOOK)/IDR
Rp1,800.4836189
1 Hooked Protocol(HOOK)/KRW
155.0406744
1 Hooked Protocol(HOOK)/PHP
6.3126765
1 Hooked Protocol(HOOK)/EGP
￡E.5.3827986
1 Hooked Protocol(HOOK)/BRL
R$0.602802
1 Hooked Protocol(HOOK)/CAD
C$0.1540494
1 Hooked Protocol(HOOK)/BDT
13.5563472
1 Hooked Protocol(HOOK)/NGN
171.2113962
1 Hooked Protocol(HOOK)/UAH
4.6002723
1 Hooked Protocol(HOOK)/VES
Bs15.07005
1 Hooked Protocol(HOOK)/CLP
$107.61132
1 Hooked Protocol(HOOK)/PKR
Rs31.6225464
1 Hooked Protocol(HOOK)/KZT
60.4375983
1 Hooked Protocol(HOOK)/THB
฿3.6123468
1 Hooked Protocol(HOOK)/TWD
NT$3.3522489
1 Hooked Protocol(HOOK)/AED
د.إ0.4096821
1 Hooked Protocol(HOOK)/CHF
Fr0.089304
1 Hooked Protocol(HOOK)/HKD
HK$0.8729466
1 Hooked Protocol(HOOK)/AMD
֏42.6716838
1 Hooked Protocol(HOOK)/MAD
.د.م1.0035537
1 Hooked Protocol(HOOK)/MXN
$2.0897136
1 Hooked Protocol(HOOK)/PLN
0.4052169
1 Hooked Protocol(HOOK)/RON
лв0.4822416
1 Hooked Protocol(HOOK)/SEK
kr1.0638339
1 Hooked Protocol(HOOK)/BGN
лв0.1864221
1 Hooked Protocol(HOOK)/HUF
Ft37.6617294
1 Hooked Protocol(HOOK)/CZK
2.3319507
1 Hooked Protocol(HOOK)/KWD
د.ك0.03404715
1 Hooked Protocol(HOOK)/ILS
0.3761931
1 Hooked Protocol(HOOK)/NOK
kr1.1341608
1 Hooked Protocol(HOOK)/NZD
$0.1875384

Hooked Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hooked Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hooked Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hooked Protocol kohta

Kui palju on Hooked Protocol (HOOK) tänapäeval väärt?
Reaalajas HOOK hind USD on 0.11163 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HOOK/USD hind?
Praegune hind HOOK/USD on $ 0.11163. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hooked Protocol turukapitalisatsioon?
HOOK turukapitalisatsioon on $ 28.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HOOK ringlev varu?
HOOK ringlev varu on 255.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOOK (ATH) hind?
HOOK saavutab ATH hinna summas 4.062533059080115 USD.
Mis oli kõigi aegade HOOK madalaim (ATL) hind?
HOOK nägi ATL hinda summas 0.07833259635294688 USD.
Milline on HOOK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HOOK kauplemismaht on $ 1.52M USD.
Kas HOOK sel aastal kõrgemale ka suundub?
HOOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOOK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:58:14 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HOOK/USD kalkulaator

Summa

HOOK
HOOK
USD
USD

1 HOOK = 0.11163 USD

Kauplemine: HOOK

HOOKUSDT
$0.11165
$0.11165$0.11165
-4.20%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu