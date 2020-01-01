Hooked Protocol (HOOK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hooked Protocol (HOOK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Ametlik veebisait: https://hooked.io/ Valge raamat: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0

Hooked Protocol (HOOK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hooked Protocol (HOOK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.48M $ 27.48M $ 27.48M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 255.58M $ 255.58M $ 255.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.76M $ 53.76M $ 53.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 Praegune hind: $ 0.10751 $ 0.10751 $ 0.10751 Lisateave Hooked Protocol (HOOK) hinna kohta

Hooked Protocol (HOOK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hooked Protocol (HOOK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HOOK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HOOK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HOOK tokeni tokenoomikat, avastage HOOK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HOOK Kas olete huvitatud Hooked Protocol (HOOK) lisamisest oma portfooliosse?

Hooked Protocol (HOOK) hinna ajalugu HOOK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HOOK hinna ajalugu kohe!

HOOK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HOOK võiks suunduda? Meie HOOK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HOOK tokeni hinna ennustust kohe!

