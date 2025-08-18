Rohkem infot HEU

Heurist hind(HEU)

$0.06951
Heurist (HEU) reaalajas hinnagraafik
Heurist (HEU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.80%

0.00%

-17.12%

-17.12%

Heurist (HEU) reaalajas hind on $ 0.06951. Viimase 24 tunni jooksul HEU kaubeldud madalaim $ 0.0615 ja kõrgeim $ 0.07307 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEUkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on HEU muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -17.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Heurist (HEU) – turuteave

BASE

Heurist praegune turukapitalisatsioon on $ 7.68M $ 30.85K 24 tunnise kauplemismahuga. HEU ringlev varu on 110.49M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Heurist (HEU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Heurist tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.03987+134.51%
60 päeva$ +0.0473+212.96%
90 päeva$ +0.03915+128.95%
Heurist Hinnamuutus täna

Täna registreeris HEU muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Heurist 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03987 (+134.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Heurist 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEU $ +0.0473 (+212.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Heurist 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03915 (+128.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Heurist (HEU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Heurist hinnaajaloo lehte.

Mis on Heurist (HEU)

Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs.

Heurist on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Heurist investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HEU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Heurist kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Heurist ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Heurist hinna ennustus (USD)

Kui palju on Heurist (HEU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Heurist (HEU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Heurist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Heurist hinna ennustust kohe!

Heurist (HEU) tokenoomika

Heurist (HEU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Heurist (HEU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Heurist osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Heurist osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HEU kohalike valuutade suhtes

Heurist ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Heurist võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Heurist kohta

Kui palju on Heurist (HEU) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEU hind USD on 0.06951 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEU/USD hind?
Praegune hind HEU/USD on $ 0.06951. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Heurist turukapitalisatsioon?
HEU turukapitalisatsioon on $ 7.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEU ringlev varu?
HEU ringlev varu on 110.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEU (ATH) hind?
HEU saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade HEU madalaim (ATL) hind?
HEU nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on HEU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEU kauplemismaht on $ 30.85K USD.
Kas HEU sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEU hinna ennustust.
Heurist (HEU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) | Tüüp | Teave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
