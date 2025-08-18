Heurist (HEU) reaalajas hind on $ 0.06951. Viimase 24 tunni jooksul HEU kaubeldud madalaim $ 0.0615 ja kõrgeim $ 0.07307 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEUkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on HEU muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -17.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Heurist (HEU) – turuteave
$ 7.68M
$ 7.68M$ 7.68M
$ 30.85K
$ 30.85K$ 30.85K
$ 69.51M
$ 69.51M$ 69.51M
110.49M
110.49M 110.49M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Heurist praegune turukapitalisatsioon on $ 7.68M$ 30.85K 24 tunnise kauplemismahuga. HEU ringlev varu on 110.49M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Heurist (HEU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Heurist tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.03987
+134.51%
60 päeva
$ +0.0473
+212.96%
90 päeva
$ +0.03915
+128.95%
Heurist Hinnamuutus täna
Täna registreeris HEU muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Heurist 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03987 (+134.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Heurist 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEU $ +0.0473 (+212.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Heurist 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03915 (+128.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Heurist (HEU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs.
Heurist on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Heurist investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HEU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Heurist kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Heurist ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Heurist hinna ennustus (USD)
Kui palju on Heurist (HEU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Heurist (HEU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Heurist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Heurist (HEU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Heurist (HEU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Heurist osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Heurist osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.