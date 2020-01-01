Humans.ai (HEART) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Humans.ai (HEART) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Humans.ai (HEART) teave Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Ametlik veebisait: https://humans.ai Valge raamat: http://humans.ai/litepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/ Ostke HEART kohe!

Humans.ai (HEART) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Humans.ai (HEART) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.77M $ 53.77M $ 53.77M Koguvaru: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B Ringlev varu: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.77M $ 53.77M $ 53.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1815 $ 0.1815 $ 0.1815 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 Praegune hind: $ 0.006894 $ 0.006894 $ 0.006894 Lisateave Humans.ai (HEART) hinna kohta

Humans.ai (HEART) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Humans.ai (HEART) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEART tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEART tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEART tokeni tokenoomikat, avastage HEART tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HEART Kas olete huvitatud Humans.ai (HEART) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HEART ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HEART MEXC-ist osta!

Humans.ai (HEART) hinna ajalugu HEART hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HEART hinna ajalugu kohe!

HEART – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HEART võiks suunduda? Meie HEART hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HEART tokeni hinna ennustust kohe!

