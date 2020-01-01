Helium Network Token (HNT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Helium Network Token (HNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Helium Network Token (HNT) teave

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Ametlik veebisait:
https://www.helium.com/
Valge raamat:
http://docs.helium.com/
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux

Helium Network Token (HNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Helium Network Token (HNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 501.99M
$ 501.99M$ 501.99M
Koguvaru:
$ 186.27M
$ 186.27M$ 186.27M
Ringlev varu:
$ 186.27M
$ 186.27M$ 186.27M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 600.99M
$ 600.99M$ 600.99M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 10.582
$ 10.582$ 10.582
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127
Praegune hind:
$ 2.695
$ 2.695$ 2.695

Helium Network Token (HNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Helium Network Token (HNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate HNT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

HNT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate HNT tokeni tokenoomikat, avastage HNT tokeni reaalajas hinda!

Helium Network Token (HNT) hinna ajalugu

HNT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

HNT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu HNT võiks suunduda? Meie HNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.