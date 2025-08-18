Mis on Humans.ai (HEART)

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Humans.ai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Humans.ai (HEART) tokenoomika

Humans.ai (HEART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Humans.ai ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Humans.ai võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Humans.ai kohta Kui palju on Humans.ai (HEART) tänapäeval väärt? Reaalajas HEART hind USD on 0.00733 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HEART/USD hind? $ 0.00733 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HEART/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Humans.ai turukapitalisatsioon? HEART turukapitalisatsioon on $ 57.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HEART ringlev varu? HEART ringlev varu on 7.80B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEART (ATH) hind? HEART saavutab ATH hinna summas 0.2225645689375892 USD . Mis oli kõigi aegade HEART madalaim (ATL) hind? HEART nägi ATL hinda summas 0.003675394095500101 USD . Milline on HEART kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HEART kauplemismaht on $ 137.76K USD . Kas HEART sel aastal kõrgemale ka suundub? HEART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEART hinna ennustust

