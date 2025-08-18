Rohkem infot HEART

Humans.ai logo

Humans.ai hind(HEART)

1 HEART/USD reaalajas hind:

$0.00733
$0.00733$0.00733
-0.55%1D
USD
Humans.ai (HEART) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:27:55 (UTC+8)

Humans.ai (HEART) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006583
$ 0.006583$ 0.006583
24 h madal
$ 0.007463
$ 0.007463$ 0.007463
24 h kõrge

$ 0.006583
$ 0.006583$ 0.006583

$ 0.007463
$ 0.007463$ 0.007463

$ 0.2225645689375892
$ 0.2225645689375892$ 0.2225645689375892

$ 0.003675394095500101
$ 0.003675394095500101$ 0.003675394095500101

-0.51%

-0.54%

+3.12%

+3.12%

Humans.ai (HEART) reaalajas hind on $ 0.00733. Viimase 24 tunni jooksul HEART kaubeldud madalaim $ 0.006583 ja kõrgeim $ 0.007463 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2225645689375892 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003675394095500101.

Lüliajalise tootluse osas on HEART muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel +3.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Humans.ai (HEART) – turuteave

No.572

$ 57.17M
$ 57.17M$ 57.17M

$ 137.76K
$ 137.76K$ 137.76K

$ 57.17M
$ 57.17M$ 57.17M

7.80B
7.80B 7.80B

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

100.00%

ETH

Humans.ai praegune turukapitalisatsioon on $ 57.17M $ 137.76K 24 tunnise kauplemismahuga. HEART ringlev varu on 7.80B, mille koguvaru on 7800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.17M.

Humans.ai (HEART) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Humans.ai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004054-0.54%
30 päeva$ +0.000166+2.31%
60 päeva$ +0.000446+6.47%
90 päeva$ -0.003877-34.60%
Humans.ai Hinnamuutus täna

Täna registreeris HEART muutuse $ -0.00004054 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Humans.ai 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000166 (+2.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Humans.ai 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEART $ +0.000446 (+6.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Humans.ai 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003877 (-34.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Humans.ai (HEART) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Humans.ai hinnaajaloo lehte.

Mis on Humans.ai (HEART)

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Humans.ai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Humans.ai investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HEART panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Humans.ai kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Humans.ai ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Humans.ai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Humans.ai (HEART) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Humans.ai (HEART) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Humans.ai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Humans.ai hinna ennustust kohe!

Humans.ai (HEART) tokenoomika

Humans.ai (HEART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Humans.ai (HEART) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Humans.ai osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Humans.ai osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HEART kohalike valuutade suhtes

Humans.ai ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Humans.ai võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Humans.ai ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Humans.ai kohta

Kui palju on Humans.ai (HEART) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEART hind USD on 0.00733 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEART/USD hind?
Praegune hind HEART/USD on $ 0.00733. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Humans.ai turukapitalisatsioon?
HEART turukapitalisatsioon on $ 57.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEART ringlev varu?
HEART ringlev varu on 7.80B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEART (ATH) hind?
HEART saavutab ATH hinna summas 0.2225645689375892 USD.
Mis oli kõigi aegade HEART madalaim (ATL) hind?
HEART nägi ATL hinda summas 0.003675394095500101 USD.
Milline on HEART kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEART kauplemismaht on $ 137.76K USD.
Kas HEART sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEART hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:27:55 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

