Hydranet hind(HDN)

1 HDN/USD reaalajas hind:

$0.04065
$0.04065$0.04065
-0.09%1D
USD
Hydranet (HDN) reaalajas hinnagraafik
Hydranet (HDN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0403
$ 0.0403$ 0.0403
24 h madal
$ 0.046
$ 0.046$ 0.046
24 h kõrge

$ 0.0403
$ 0.0403$ 0.0403

$ 0.046
$ 0.046$ 0.046

$ 0.17620876406289046
$ 0.17620876406289046$ 0.17620876406289046

$ 0.001732296451158479
$ 0.001732296451158479$ 0.001732296451158479

+0.14%

-0.09%

-6.19%

-6.19%

Hydranet (HDN) reaalajas hind on $ 0.04066. Viimase 24 tunni jooksul HDN kaubeldud madalaim $ 0.0403 ja kõrgeim $ 0.046 näitab aktiivset turu volatiivsust. HDNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17620876406289046 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001732296451158479.

Lüliajalise tootluse osas on HDN muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel -6.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hydranet (HDN) – turuteave

No.1267

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

$ 101.37K
$ 101.37K$ 101.37K

$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M

183.41M
183.41M 183.41M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

61.13%

ARB

Hydranet praegune turukapitalisatsioon on $ 7.46M $ 101.37K 24 tunnise kauplemismahuga. HDN ringlev varu on 183.41M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.20M.

Hydranet (HDN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hydranet tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000366-0.09%
30 päeva$ +0.00604+17.44%
60 päeva$ +0.00008+0.19%
90 päeva$ -0.01003-19.79%
Hydranet Hinnamuutus täna

Täna registreeris HDN muutuse $ -0.0000366 (-0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hydranet 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00604 (+17.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hydranet 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HDN $ +0.00008 (+0.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hydranet 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01003 (-19.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hydranet (HDN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hydranet hinnaajaloo lehte.

Mis on Hydranet (HDN)

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

Hydranet on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hydranet investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HDN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hydranet kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hydranet ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hydranet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hydranet (HDN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hydranet (HDN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hydranet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hydranet hinna ennustust kohe!

Hydranet (HDN) tokenoomika

Hydranet (HDN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HDN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hydranet (HDN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hydranet osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hydranet osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HDN kohalike valuutade suhtes

1 Hydranet(HDN)/VND
1,069.9679
1 Hydranet(HDN)/AUD
A$0.0622098
1 Hydranet(HDN)/GBP
0.0296818
1 Hydranet(HDN)/EUR
0.034561
1 Hydranet(HDN)/USD
$0.04066
1 Hydranet(HDN)/MYR
RM0.1711786
1 Hydranet(HDN)/TRY
1.660961
1 Hydranet(HDN)/JPY
¥5.97702
1 Hydranet(HDN)/ARS
ARS$52.6681178
1 Hydranet(HDN)/RUB
3.2381624
1 Hydranet(HDN)/INR
3.5581566
1 Hydranet(HDN)/IDR
Rp655.8063598
1 Hydranet(HDN)/KRW
56.4718608
1 Hydranet(HDN)/PHP
2.299323
1 Hydranet(HDN)/EGP
￡E.1.9606252
1 Hydranet(HDN)/BRL
R$0.219564
1 Hydranet(HDN)/CAD
C$0.0561108
1 Hydranet(HDN)/BDT
4.9377504
1 Hydranet(HDN)/NGN
62.3618684
1 Hydranet(HDN)/UAH
1.6755986
1 Hydranet(HDN)/VES
Bs5.4891
1 Hydranet(HDN)/CLP
$39.19624
1 Hydranet(HDN)/PKR
Rs11.5181648
1 Hydranet(HDN)/KZT
22.0137306
1 Hydranet(HDN)/THB
฿1.3157576
1 Hydranet(HDN)/TWD
NT$1.2210198
1 Hydranet(HDN)/AED
د.إ0.1492222
1 Hydranet(HDN)/CHF
Fr0.032528
1 Hydranet(HDN)/HKD
HK$0.3179612
1 Hydranet(HDN)/AMD
֏15.5426916
1 Hydranet(HDN)/MAD
.د.م0.3655334
1 Hydranet(HDN)/MXN
$0.7611552
1 Hydranet(HDN)/PLN
0.1475958
1 Hydranet(HDN)/RON
лв0.1756512
1 Hydranet(HDN)/SEK
kr0.3874898
1 Hydranet(HDN)/BGN
лв0.0679022
1 Hydranet(HDN)/HUF
Ft13.7178708
1 Hydranet(HDN)/CZK
0.8493874
1 Hydranet(HDN)/KWD
د.ك0.0124013
1 Hydranet(HDN)/ILS
0.1370242
1 Hydranet(HDN)/NOK
kr0.4131056
1 Hydranet(HDN)/NZD
$0.0683088

Hydranet ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hydranet võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hydranet ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hydranet kohta

Kui palju on Hydranet (HDN) tänapäeval väärt?
Reaalajas HDN hind USD on 0.04066 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HDN/USD hind?
Praegune hind HDN/USD on $ 0.04066. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hydranet turukapitalisatsioon?
HDN turukapitalisatsioon on $ 7.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HDN ringlev varu?
HDN ringlev varu on 183.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HDN (ATH) hind?
HDN saavutab ATH hinna summas 0.17620876406289046 USD.
Mis oli kõigi aegade HDN madalaim (ATL) hind?
HDN nägi ATL hinda summas 0.001732296451158479 USD.
Milline on HDN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HDN kauplemismaht on $ 101.37K USD.
Kas HDN sel aastal kõrgemale ka suundub?
HDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HDN hinna ennustust.
Hydranet (HDN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.

HDN/USD kalkulaator

Summa

HDN
HDN
USD
USD

1 HDN = 0.04066 USD

Kauplemine: HDN

HDNUSDT
$0.04065
$0.04065$0.04065
-0.33%

