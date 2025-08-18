Rohkem infot COMP

Compound hind(COMP)

1 COMP/USD reaalajas hind:

Compound (COMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:41 (UTC+8)

Compound (COMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Compound (COMP) reaalajas hind on $ 48.5. Viimase 24 tunni jooksul COMP kaubeldud madalaim $ 48.06 ja kõrgeim $ 49.49 näitab aktiivset turu volatiivsust. COMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 911.1978339 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 25.546896083024585.

Lüliajalise tootluse osas on COMP muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -1.60% 24 tunni vältel -10.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Compound (COMP) – turuteave

No.131

$ 457.92M
$ 457.92M

$ 775.92K
$ 775.92K

$ 485.00M
$ 485.00M

9.44M
9.44M

10,000,000
10,000,000

0.01%

ETH

Compound praegune turukapitalisatsioon on $ 457.92M $ 775.92K 24 tunnise kauplemismahuga. COMP ringlev varu on 9.44M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Compound (COMP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Compound tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.7886-1.60%
30 päeva$ -2.48-4.87%
60 päeva$ -2.05-4.06%
90 päeva$ +5.48+12.73%
Compound Hinnamuutus täna

Täna registreeris COMP muutuse $ -0.7886 (-1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Compound 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -2.48 (-4.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Compound 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COMP $ -2.05 (-4.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Compound 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +5.48 (+12.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Compound (COMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Compound hinnaajaloo lehte.

Mis on Compound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. 

Compound on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Compound investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Compound kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Compound ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Compound hinna ennustus (USD)

Kui palju on Compound (COMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Compound (COMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Compound nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Compound hinna ennustust kohe!

Compound (COMP) tokenoomika

Compound (COMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Compound (COMP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Compound osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Compound osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COMP kohalike valuutade suhtes

Compound ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Compound võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Compound ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Compound kohta

Kui palju on Compound (COMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas COMP hind USD on 48.5 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COMP/USD hind?
Praegune hind COMP/USD on $ 48.5. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Compound turukapitalisatsioon?
COMP turukapitalisatsioon on $ 457.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COMP ringlev varu?
COMP ringlev varu on 9.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COMP (ATH) hind?
COMP saavutab ATH hinna summas 911.1978339 USD.
Mis oli kõigi aegade COMP madalaim (ATL) hind?
COMP nägi ATL hinda summas 25.546896083024585 USD.
Milline on COMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COMP kauplemismaht on $ 775.92K USD.
Kas COMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
COMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COMP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:41 (UTC+8)

Compound (COMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

