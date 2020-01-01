Hydranet (HDN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hydranet (HDN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hydranet (HDN) teave Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Ametlik veebisait: https://hydranet.ai/ Valge raamat: https://docs.hydranet.ai/welcome Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430 Ostke HDN kohe!

Hydranet (HDN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hydranet (HDN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.38M $ 7.38M $ 7.38M Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 183.41M $ 183.41M $ 183.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.06M $ 12.06M $ 12.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1795 $ 0.1795 $ 0.1795 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 Praegune hind: $ 0.04021 $ 0.04021 $ 0.04021 Lisateave Hydranet (HDN) hinna kohta

Hydranet (HDN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hydranet (HDN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HDN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HDN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HDN tokeni tokenoomikat, avastage HDN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HDN Kas olete huvitatud Hydranet (HDN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HDN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HDN MEXC-ist osta!

Hydranet (HDN) hinna ajalugu HDN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HDN hinna ajalugu kohe!

HDN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HDN võiks suunduda? Meie HDN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HDN tokeni hinna ennustust kohe!

