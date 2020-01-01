New XAI gork (GORK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi New XAI gork (GORK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

New XAI gork (GORK) teave @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. Ametlik veebisait: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump Ostke GORK kohe!

New XAI gork (GORK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage New XAI gork (GORK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09545 $ 0.09545 $ 0.09545 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 Praegune hind: $ 0.009242 $ 0.009242 $ 0.009242 Lisateave New XAI gork (GORK) hinna kohta

New XAI gork (GORK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud New XAI gork (GORK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GORK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GORK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GORK tokeni tokenoomikat, avastage GORK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GORK Kas olete huvitatud New XAI gork (GORK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GORK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GORK MEXC-ist osta!

New XAI gork (GORK) hinna ajalugu GORK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GORK hinna ajalugu kohe!

GORK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GORK võiks suunduda? Meie GORK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GORK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!