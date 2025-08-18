Rohkem infot GOHOME

GOHOME logo

GOHOME hind(GOHOME)

1 GOHOME/USD reaalajas hind:

$217.8
-0.87%1D
USD
GOHOME (GOHOME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:45:06 (UTC+8)

GOHOME (GOHOME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 210.78
24 h madal
$ 221.32
24 h kõrge

$ 210.78
$ 221.32
$ 368.820720950202
$ 0.002123814255824909
-0.19%

-0.86%

-1.07%

-1.07%

GOHOME (GOHOME) reaalajas hind on $ 217.46. Viimase 24 tunni jooksul GOHOME kaubeldud madalaim $ 210.78 ja kõrgeim $ 221.32 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOHOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 368.820720950202 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002123814255824909.

Lüliajalise tootluse osas on GOHOME muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel -1.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GOHOME (GOHOME) – turuteave

No.359

$ 108.71M
$ 10.66K
$ 2.17B
499.90K
9,999,895.37
9,999,895.37
4.99%

SOL

GOHOME praegune turukapitalisatsioon on $ 108.71M $ 10.66K 24 tunnise kauplemismahuga. GOHOME ringlev varu on 499.90K, mille koguvaru on 9999895.37. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.17B.

GOHOME (GOHOME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GOHOME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.9115-0.86%
30 päeva$ -30.82-12.42%
60 päeva$ -29.25-11.86%
90 päeva$ -22.47-9.37%
GOHOME Hinnamuutus täna

Täna registreeris GOHOME muutuse $ -1.9115 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GOHOME 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -30.82 (-12.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GOHOME 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOHOME $ -29.25 (-11.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GOHOME 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -22.47 (-9.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GOHOME (GOHOME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GOHOME hinnaajaloo lehte.

Mis on GOHOME (GOHOME)

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

GOHOME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GOHOME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GOHOME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GOHOME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GOHOME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GOHOME hinna ennustus (USD)

Kui palju on GOHOME (GOHOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOHOME (GOHOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GOHOME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GOHOME hinna ennustust kohe!

GOHOME (GOHOME) tokenoomika

GOHOME (GOHOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOHOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GOHOME (GOHOME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GOHOME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GOHOME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GOHOME kohalike valuutade suhtes

1 GOHOME(GOHOME)/VND
5,722,459.9
1 GOHOME(GOHOME)/AUD
A$332.7138
1 GOHOME(GOHOME)/GBP
158.7458
1 GOHOME(GOHOME)/EUR
184.841
1 GOHOME(GOHOME)/USD
$217.46
1 GOHOME(GOHOME)/MYR
RM915.5066
1 GOHOME(GOHOME)/TRY
8,870.1934
1 GOHOME(GOHOME)/JPY
¥31,966.62
1 GOHOME(GOHOME)/ARS
ARS$282,047.7946
1 GOHOME(GOHOME)/RUB
17,331.562
1 GOHOME(GOHOME)/INR
19,029.9246
1 GOHOME(GOHOME)/IDR
Rp3,507,418.8638
1 GOHOME(GOHOME)/KRW
302,025.8448
1 GOHOME(GOHOME)/PHP
12,297.363
1 GOHOME(GOHOME)/EGP
￡E.10,492.445
1 GOHOME(GOHOME)/BRL
R$1,174.284
1 GOHOME(GOHOME)/CAD
C$300.0948
1 GOHOME(GOHOME)/BDT
26,408.3424
1 GOHOME(GOHOME)/NGN
333,527.1004
1 GOHOME(GOHOME)/UAH
8,961.5266
1 GOHOME(GOHOME)/VES
Bs29,357.1
1 GOHOME(GOHOME)/CLP
$209,631.44
1 GOHOME(GOHOME)/PKR
Rs61,602.0688
1 GOHOME(GOHOME)/KZT
117,735.0186
1 GOHOME(GOHOME)/THB
฿7,041.3548
1 GOHOME(GOHOME)/TWD
NT$6,530.3238
1 GOHOME(GOHOME)/AED
د.إ798.0782
1 GOHOME(GOHOME)/CHF
Fr173.968
1 GOHOME(GOHOME)/HKD
HK$1,700.5372
1 GOHOME(GOHOME)/AMD
֏83,126.2596
1 GOHOME(GOHOME)/MAD
.د.م1,954.9654
1 GOHOME(GOHOME)/MXN
$4,073.0258
1 GOHOME(GOHOME)/PLN
789.3798
1 GOHOME(GOHOME)/RON
лв939.4272
1 GOHOME(GOHOME)/SEK
kr2,074.5684
1 GOHOME(GOHOME)/BGN
лв363.1582
1 GOHOME(GOHOME)/HUF
Ft73,464.5118
1 GOHOME(GOHOME)/CZK
4,553.6124
1 GOHOME(GOHOME)/KWD
د.ك66.3253
1 GOHOME(GOHOME)/ILS
732.8402
1 GOHOME(GOHOME)/NOK
kr2,211.5682
1 GOHOME(GOHOME)/NZD
$365.3328

GOHOME ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GOHOME võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GOHOME ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOHOME kohta

Kui palju on GOHOME (GOHOME) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOHOME hind USD on 217.46 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOHOME/USD hind?
Praegune hind GOHOME/USD on $ 217.46. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GOHOME turukapitalisatsioon?
GOHOME turukapitalisatsioon on $ 108.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOHOME ringlev varu?
GOHOME ringlev varu on 499.90K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOHOME (ATH) hind?
GOHOME saavutab ATH hinna summas 368.820720950202 USD.
Mis oli kõigi aegade GOHOME madalaim (ATL) hind?
GOHOME nägi ATL hinda summas 0.002123814255824909 USD.
Milline on GOHOME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOHOME kauplemismaht on $ 10.66K USD.
Kas GOHOME sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOHOME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOHOME hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:45:06 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

