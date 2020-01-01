GOHOME (GOHOME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GOHOME (GOHOME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GOHOME (GOHOME) teave A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders. Ametlik veebisait: https://gohometoken.com/ Valge raamat: https://gohometoken.com/wp Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD Ostke GOHOME kohe!

GOHOME (GOHOME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GOHOME (GOHOME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 104.12M $ 104.12M $ 104.12M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 499.90K $ 499.90K $ 499.90K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Kõigi aegade kõrgeim: $ 350 $ 350 $ 350 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 Praegune hind: $ 208.29 $ 208.29 $ 208.29 Lisateave GOHOME (GOHOME) hinna kohta

GOHOME (GOHOME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GOHOME (GOHOME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOHOME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOHOME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOHOME tokeni tokenoomikat, avastage GOHOME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GOHOME Kas olete huvitatud GOHOME (GOHOME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GOHOME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GOHOME MEXC-ist osta!

GOHOME (GOHOME) hinna ajalugu GOHOME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOHOME hinna ajalugu kohe!

GOHOME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOHOME võiks suunduda? Meie GOHOME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOHOME tokeni hinna ennustust kohe!

