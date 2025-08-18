Games for a living (GFAL) reaalajas hind on $ 0.006449. Viimase 24 tunni jooksul GFAL kaubeldud madalaim $ 0.006261 ja kõrgeim $ 0.006529 näitab aktiivset turu volatiivsust. GFALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04893349647156967 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002948017468774518.
Lüliajalise tootluse osas on GFAL muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel +45.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Games for a living (GFAL) – turuteave
$ 25.43M
$ 58.13K
$ 64.49M
3.94B
10,000,000,000
10,000,000,000
39.42%
BSC
Games for a living praegune turukapitalisatsioon on $ 25.43M$ 58.13K 24 tunnise kauplemismahuga. GFAL ringlev varu on 3.94B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.49M.
Games for a living (GFAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Games for a living tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002135
-0.33%
30 päeva
$ +0.001916
+42.26%
60 päeva
$ +0.002597
+67.41%
90 päeva
$ +0.001476
+29.68%
Games for a living Hinnamuutus täna
Täna registreeris GFAL muutuse $ -0.00002135 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Games for a living 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001916 (+42.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Games for a living 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GFAL $ +0.002597 (+67.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Games for a living 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001476 (+29.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Games for a living (GFAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games.
This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL.
$GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.
Games for a living hinna ennustus (USD)
Kui palju on Games for a living (GFAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Games for a living (GFAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Games for a living nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Games for a living (GFAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
