Games for a living logo

Games for a living hind(GFAL)

1 GFAL/USD reaalajas hind:

$0.006449
$0.006449
-0.33%1D
USD
Games for a living (GFAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:25:36 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006261
$ 0.006261
24 h madal
$ 0.006529
$ 0.006529
24 h kõrge

$ 0.006261
$ 0.006261

$ 0.006529
$ 0.006529

$ 0.04893349647156967
$ 0.04893349647156967

$ 0.002948017468774518
$ 0.002948017468774518

-0.36%

-0.33%

+45.50%

+45.50%

Games for a living (GFAL) reaalajas hind on $ 0.006449. Viimase 24 tunni jooksul GFAL kaubeldud madalaim $ 0.006261 ja kõrgeim $ 0.006529 näitab aktiivset turu volatiivsust. GFALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04893349647156967 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002948017468774518.

Lüliajalise tootluse osas on GFAL muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel +45.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Games for a living (GFAL) – turuteave

No.820

$ 25.43M
$ 25.43M

$ 58.13K
$ 58.13K

$ 64.49M
$ 64.49M

3.94B
3.94B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

39.42%

BSC

Games for a living praegune turukapitalisatsioon on $ 25.43M $ 58.13K 24 tunnise kauplemismahuga. GFAL ringlev varu on 3.94B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.49M.

Games for a living (GFAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Games for a living tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002135-0.33%
30 päeva$ +0.001916+42.26%
60 päeva$ +0.002597+67.41%
90 päeva$ +0.001476+29.68%
Games for a living Hinnamuutus täna

Täna registreeris GFAL muutuse $ -0.00002135 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Games for a living 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001916 (+42.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Games for a living 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GFAL $ +0.002597 (+67.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Games for a living 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001476 (+29.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Games for a living (GFAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Games for a living hinnaajaloo lehte.

Mis on Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Games for a living on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Games for a living investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GFAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Games for a living kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Games for a living ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Games for a living hinna ennustus (USD)

Kui palju on Games for a living (GFAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Games for a living (GFAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Games for a living nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Games for a living hinna ennustust kohe!

Games for a living (GFAL) tokenoomika

Games for a living (GFAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Games for a living (GFAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Games for a living osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Games for a living osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GFAL kohalike valuutade suhtes

1 Games for a living(GFAL)/VND
169.705435
1 Games for a living(GFAL)/AUD
A$0.00980248
1 Games for a living(GFAL)/GBP
0.00470777
1 Games for a living(GFAL)/EUR
0.00548165
1 Games for a living(GFAL)/USD
$0.006449
1 Games for a living(GFAL)/MYR
RM0.02715029
1 Games for a living(GFAL)/TRY
0.26305471
1 Games for a living(GFAL)/JPY
¥0.948003
1 Games for a living(GFAL)/ARS
ARS$8.36441749
1 Games for a living(GFAL)/RUB
0.51404979
1 Games for a living(GFAL)/INR
0.56435199
1 Games for a living(GFAL)/IDR
Rp104.01611447
1 Games for a living(GFAL)/KRW
8.95688712
1 Games for a living(GFAL)/PHP
0.36469095
1 Games for a living(GFAL)/EGP
￡E.0.31122874
1 Games for a living(GFAL)/BRL
R$0.0348246
1 Games for a living(GFAL)/CAD
C$0.00889962
1 Games for a living(GFAL)/BDT
0.78316656
1 Games for a living(GFAL)/NGN
9.89108926
1 Games for a living(GFAL)/UAH
0.26576329
1 Games for a living(GFAL)/VES
Bs0.870615
1 Games for a living(GFAL)/CLP
$6.216836
1 Games for a living(GFAL)/PKR
Rs1.82687272
1 Games for a living(GFAL)/KZT
3.49155309
1 Games for a living(GFAL)/THB
฿0.20888311
1 Games for a living(GFAL)/TWD
NT$0.19366347
1 Games for a living(GFAL)/AED
د.إ0.02366783
1 Games for a living(GFAL)/CHF
Fr0.0051592
1 Games for a living(GFAL)/HKD
HK$0.05043118
1 Games for a living(GFAL)/AMD
֏2.46519474
1 Games for a living(GFAL)/MAD
.د.م0.05797651
1 Games for a living(GFAL)/MXN
$0.12169263
1 Games for a living(GFAL)/PLN
0.02347436
1 Games for a living(GFAL)/RON
лв0.02785968
1 Games for a living(GFAL)/SEK
kr0.06158795
1 Games for a living(GFAL)/BGN
лв0.01076983
1 Games for a living(GFAL)/HUF
Ft2.1771824
1 Games for a living(GFAL)/CZK
0.1347841
1 Games for a living(GFAL)/KWD
د.ك0.001966945
1 Games for a living(GFAL)/ILS
0.02173313
1 Games for a living(GFAL)/NOK
kr0.06571531
1 Games for a living(GFAL)/NZD
$0.01083432

Games for a living ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Games for a living võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Games for a living ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Games for a living kohta

Kui palju on Games for a living (GFAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas GFAL hind USD on 0.006449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GFAL/USD hind?
Praegune hind GFAL/USD on $ 0.006449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Games for a living turukapitalisatsioon?
GFAL turukapitalisatsioon on $ 25.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GFAL ringlev varu?
GFAL ringlev varu on 3.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFAL (ATH) hind?
GFAL saavutab ATH hinna summas 0.04893349647156967 USD.
Mis oli kõigi aegade GFAL madalaim (ATL) hind?
GFAL nägi ATL hinda summas 0.002948017468774518 USD.
Milline on GFAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GFAL kauplemismaht on $ 58.13K USD.
Kas GFAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
GFAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:25:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.006449
