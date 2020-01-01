Games for a living (GFAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Games for a living (GFAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Games for a living (GFAL) teave The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Ametlik veebisait: https://gamesforaliving.com/ Valge raamat: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Ostke GFAL kohe!

Games for a living (GFAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Games for a living (GFAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.24M $ 24.24M $ 24.24M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.94B $ 3.94B $ 3.94B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 61.48M $ 61.48M $ 61.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Praegune hind: $ 0.006148 $ 0.006148 $ 0.006148 Lisateave Games for a living (GFAL) hinna kohta

Games for a living (GFAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Games for a living (GFAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GFAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GFAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GFAL tokeni tokenoomikat, avastage GFAL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GFAL Kas olete huvitatud Games for a living (GFAL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GFAL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GFAL MEXC-ist osta!

Games for a living (GFAL) hinna ajalugu GFAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GFAL hinna ajalugu kohe!

GFAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GFAL võiks suunduda? Meie GFAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GFAL tokeni hinna ennustust kohe!

