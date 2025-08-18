Fuse Network (FUSE) reaalajas hind on $ 0.010592. Viimase 24 tunni jooksul FUSE kaubeldud madalaim $ 0.010527 ja kõrgeim $ 0.011118 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.137374549302839 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009535212978958053.
Lüliajalise tootluse osas on FUSE muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel -3.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fuse Network (FUSE) – turuteave
No.1788
$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M
$ 55.89K
$ 55.89K$ 55.89K
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
219.88M
219.88M 219.88M
386,208,558.48103
386,208,558.48103 386,208,558.48103
ETH
Fuse Network praegune turukapitalisatsioon on $ 2.33M$ 55.89K 24 tunnise kauplemismahuga. FUSE ringlev varu on 219.88M, mille koguvaru on 386208558.48103. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Fuse Network (FUSE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fuse Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000635
+0.06%
30 päeva
$ -0.000868
-7.58%
60 päeva
$ -0.000088
-0.83%
90 päeva
$ -0.002218
-17.32%
Fuse Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris FUSE muutuse $ +0.00000635 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fuse Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000868 (-7.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fuse Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUSE $ -0.000088 (-0.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fuse Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002218 (-17.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fuse Network (FUSE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.
