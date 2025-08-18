Rohkem infot FUSE

Fuse Network logo

Fuse Network hind(FUSE)

1 FUSE/USD reaalajas hind:

$0.010598
$0.010598
+0.06%1D
USD
Fuse Network (FUSE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:24:11 (UTC+8)

Fuse Network (FUSE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.010527
$ 0.010527
24 h madal
$ 0.011118
$ 0.011118
24 h kõrge

$ 0.010527
$ 0.010527

$ 0.011118
$ 0.011118

$ 2.137374549302839
$ 2.137374549302839

$ 0.009535212978958053
$ 0.009535212978958053

-0.05%

+0.06%

-3.04%

-3.04%

Fuse Network (FUSE) reaalajas hind on $ 0.010592. Viimase 24 tunni jooksul FUSE kaubeldud madalaim $ 0.010527 ja kõrgeim $ 0.011118 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.137374549302839 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009535212978958053.

Lüliajalise tootluse osas on FUSE muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel -3.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fuse Network (FUSE) – turuteave

No.1788

$ 2.33M
$ 2.33M

$ 55.89K
$ 55.89K

$ 4.09M
$ 4.09M

219.88M
219.88M

386,208,558.48103
386,208,558.48103

ETH

Fuse Network praegune turukapitalisatsioon on $ 2.33M $ 55.89K 24 tunnise kauplemismahuga. FUSE ringlev varu on 219.88M, mille koguvaru on 386208558.48103. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Fuse Network (FUSE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fuse Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000635+0.06%
30 päeva$ -0.000868-7.58%
60 päeva$ -0.000088-0.83%
90 päeva$ -0.002218-17.32%
Fuse Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris FUSE muutuse $ +0.00000635 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fuse Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000868 (-7.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fuse Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUSE $ -0.000088 (-0.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fuse Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002218 (-17.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fuse Network (FUSE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fuse Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fuse Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FUSE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fuse Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fuse Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fuse Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fuse Network (FUSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fuse Network (FUSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fuse Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fuse Network hinna ennustust kohe!

Fuse Network (FUSE) tokenoomika

Fuse Network (FUSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fuse Network (FUSE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fuse Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fuse Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FUSE kohalike valuutade suhtes

1 Fuse Network(FUSE)/VND
278.72848
1 Fuse Network(FUSE)/AUD
A$0.01609984
1 Fuse Network(FUSE)/GBP
0.00773216
1 Fuse Network(FUSE)/EUR
0.0090032
1 Fuse Network(FUSE)/USD
$0.010592
1 Fuse Network(FUSE)/MYR
RM0.04459232
1 Fuse Network(FUSE)/TRY
0.43204768
1 Fuse Network(FUSE)/JPY
¥1.557024
1 Fuse Network(FUSE)/ARS
ARS$13.73792992
1 Fuse Network(FUSE)/RUB
0.84428832
1 Fuse Network(FUSE)/INR
0.92690592
1 Fuse Network(FUSE)/IDR
Rp170.83868576
1 Fuse Network(FUSE)/KRW
14.71101696
1 Fuse Network(FUSE)/PHP
0.5989776
1 Fuse Network(FUSE)/EGP
￡E.0.51116992
1 Fuse Network(FUSE)/BRL
R$0.0571968
1 Fuse Network(FUSE)/CAD
C$0.01461696
1 Fuse Network(FUSE)/BDT
1.28629248
1 Fuse Network(FUSE)/NGN
16.24537408
1 Fuse Network(FUSE)/UAH
0.43649632
1 Fuse Network(FUSE)/VES
Bs1.42992
1 Fuse Network(FUSE)/CLP
$10.210688
1 Fuse Network(FUSE)/PKR
Rs3.00050176
1 Fuse Network(FUSE)/KZT
5.73461472
1 Fuse Network(FUSE)/THB
฿0.3421216
1 Fuse Network(FUSE)/TWD
NT$0.31807776
1 Fuse Network(FUSE)/AED
د.إ0.03887264
1 Fuse Network(FUSE)/CHF
Fr0.0084736
1 Fuse Network(FUSE)/HKD
HK$0.08282944
1 Fuse Network(FUSE)/AMD
֏4.04889792
1 Fuse Network(FUSE)/MAD
.د.م0.09522208
1 Fuse Network(FUSE)/MXN
$0.19987104
1 Fuse Network(FUSE)/PLN
0.03855488
1 Fuse Network(FUSE)/RON
лв0.04575744
1 Fuse Network(FUSE)/SEK
kr0.1011536
1 Fuse Network(FUSE)/BGN
лв0.01768864
1 Fuse Network(FUSE)/HUF
Ft3.5758592
1 Fuse Network(FUSE)/CZK
0.2213728
1 Fuse Network(FUSE)/KWD
د.ك0.00323056
1 Fuse Network(FUSE)/ILS
0.03569504
1 Fuse Network(FUSE)/NOK
kr0.10793248
1 Fuse Network(FUSE)/NZD
$0.01779456

Fuse Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fuse Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fuse Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fuse Network kohta

Kui palju on Fuse Network (FUSE) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUSE hind USD on 0.010592 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUSE/USD hind?
Praegune hind FUSE/USD on $ 0.010592. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fuse Network turukapitalisatsioon?
FUSE turukapitalisatsioon on $ 2.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUSE ringlev varu?
FUSE ringlev varu on 219.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUSE (ATH) hind?
FUSE saavutab ATH hinna summas 2.137374549302839 USD.
Mis oli kõigi aegade FUSE madalaim (ATL) hind?
FUSE nägi ATL hinda summas 0.009535212978958053 USD.
Milline on FUSE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUSE kauplemismaht on $ 55.89K USD.
Kas FUSE sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUSE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:24:11 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

