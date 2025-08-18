Fruits (FRTS) reaalajas hind on $ 0.000008498. Viimase 24 tunni jooksul FRTS kaubeldud madalaim $ 0.000007525 ja kõrgeim $ 0.000009281 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.410797738292488 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000038078397116.
Lüliajalise tootluse osas on FRTS muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -9.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fruits (FRTS) – turuteave
No.2692
$ 179.03K
$ 179.03K$ 179.03K
$ 19.26K
$ 19.26K$ 19.26K
$ 849.80K
$ 849.80K$ 849.80K
21.07B
21.07B 21.07B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
FRTS
Fruits praegune turukapitalisatsioon on $ 179.03K$ 19.26K 24 tunnise kauplemismahuga. FRTS ringlev varu on 21.07B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Fruits (FRTS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fruits tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000002472
-0.29%
30 päeva
$ +0.000000298
+3.63%
60 päeva
$ +0.000001533
+22.01%
90 päeva
$ +0.000001639
+23.89%
Fruits Hinnamuutus täna
Täna registreeris FRTS muutuse $ -0.00000002472 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fruits 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000298 (+3.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fruits 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FRTS $ +0.000001533 (+22.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fruits 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000001639 (+23.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fruits (FRTS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.
Fruits on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fruits investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FRTS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fruits kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fruits ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fruits hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fruits (FRTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fruits (FRTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fruits nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fruits (FRTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fruits (FRTS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fruits osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fruits osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.