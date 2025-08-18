Mis on Fruits (FRTS)

The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.

Fruits hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fruits (FRTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fruits (FRTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fruits nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Fruits (FRTS) tokenoomika

Fruits (FRTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fruits (FRTS) ostujuhend

FRTS kohalike valuutade suhtes

Fruits ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fruits võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fruits kohta Kui palju on Fruits (FRTS) tänapäeval väärt? Reaalajas FRTS hind USD on 0.000008498 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FRTS/USD hind? $ 0.000008498 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FRTS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fruits turukapitalisatsioon? FRTS turukapitalisatsioon on $ 179.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FRTS ringlev varu? FRTS ringlev varu on 21.07B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRTS (ATH) hind? FRTS saavutab ATH hinna summas 2.410797738292488 USD . Mis oli kõigi aegade FRTS madalaim (ATL) hind? FRTS nägi ATL hinda summas 0.000000038078397116 USD . Milline on FRTS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FRTS kauplemismaht on $ 19.26K USD . Kas FRTS sel aastal kõrgemale ka suundub? FRTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRTS hinna ennustust

