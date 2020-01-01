Fruits (FRTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fruits (FRTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fruits (FRTS) teave The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity. Ametlik veebisait: https://fruitsblockchain.com/ Valge raamat: https://whitepaper.fruitsblockchain.com/ Plokiahela Explorer: https://fruitscan.io/ Ostke FRTS kohe!

Fruits (FRTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fruits (FRTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 122.48K $ 122.48K $ 122.48K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 581.40K $ 581.40K $ 581.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02765 $ 0.02765 $ 0.02765 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 Praegune hind: $ 0.000005814 $ 0.000005814 $ 0.000005814 Lisateave Fruits (FRTS) hinna kohta

Fruits (FRTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fruits (FRTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRTS tokeni tokenoomikat, avastage FRTS tokeni reaalajas hinda!

Fruits (FRTS) hinna ajalugu FRTS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FRTS hinna ajalugu kohe!

