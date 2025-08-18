Rohkem infot FOG

FOGNET Token logo

FOGNET Token hind(FOG)

1 FOG/USD reaalajas hind:

$0.02664
-0.92%1D
USD
FOGNET Token (FOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:24 (UTC+8)

FOGNET Token (FOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02652
24 h madal
$ 0.02733
24 h kõrge

$ 0.02652
$ 0.02733
$ 2.674261942479574
$ 0.015145142992391591
-1.27%

-0.91%

+15.32%

+15.32%

FOGNET Token (FOG) reaalajas hind on $ 0.02664. Viimase 24 tunni jooksul FOG kaubeldud madalaim $ 0.02652 ja kõrgeim $ 0.02733 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.674261942479574 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015145142992391591.

Lüliajalise tootluse osas on FOG muutunud -1.27% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +15.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FOGNET Token (FOG) – turuteave

No.3818

$ 0.00
$ 86.95K
$ 266.40M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

ETH

FOGNET Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 86.95K 24 tunnise kauplemismahuga. FOG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 266.40M.

FOGNET Token (FOG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FOGNET Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002474-0.91%
30 päeva$ +0.01653+163.50%
60 päeva$ -0.04307-61.79%
90 päeva$ -0.04919-64.87%
FOGNET Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris FOG muutuse $ -0.0002474 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FOGNET Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01653 (+163.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FOGNET Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FOG $ -0.04307 (-61.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FOGNET Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04919 (-64.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FOGNET Token (FOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FOGNET Token hinnaajaloo lehte.

Mis on FOGNET Token (FOG)

Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT.

FOGNET Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FOGNET Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FOGNET Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FOGNET Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FOGNET Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on FOGNET Token (FOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FOGNET Token (FOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FOGNET Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FOGNET Token hinna ennustust kohe!

FOGNET Token (FOG) tokenoomika

FOGNET Token (FOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FOGNET Token (FOG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FOGNET Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FOGNET Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FOG kohalike valuutade suhtes

1 FOGNET Token(FOG)/VND
701.0316
1 FOGNET Token(FOG)/AUD
A$0.0407592
1 FOGNET Token(FOG)/GBP
0.0194472
1 FOGNET Token(FOG)/EUR
0.022644
1 FOGNET Token(FOG)/USD
$0.02664
1 FOGNET Token(FOG)/MYR
RM0.1121544
1 FOGNET Token(FOG)/TRY
1.088244
1 FOGNET Token(FOG)/JPY
¥3.91608
1 FOGNET Token(FOG)/ARS
ARS$34.5075912
1 FOGNET Token(FOG)/RUB
2.1216096
1 FOGNET Token(FOG)/INR
2.3312664
1 FOGNET Token(FOG)/IDR
Rp429.6773592
1 FOGNET Token(FOG)/KRW
36.9997632
1 FOGNET Token(FOG)/PHP
1.506492
1 FOGNET Token(FOG)/EGP
￡E.1.2843144
1 FOGNET Token(FOG)/BRL
R$0.143856
1 FOGNET Token(FOG)/CAD
C$0.0367632
1 FOGNET Token(FOG)/BDT
3.2351616
1 FOGNET Token(FOG)/NGN
40.8588336
1 FOGNET Token(FOG)/UAH
1.0978344
1 FOGNET Token(FOG)/VES
Bs3.5964
1 FOGNET Token(FOG)/CLP
$25.68096
1 FOGNET Token(FOG)/PKR
Rs7.5465792
1 FOGNET Token(FOG)/KZT
14.4231624
1 FOGNET Token(FOG)/THB
฿0.8612712
1 FOGNET Token(FOG)/TWD
NT$0.7999992
1 FOGNET Token(FOG)/AED
د.إ0.0977688
1 FOGNET Token(FOG)/CHF
Fr0.021312
1 FOGNET Token(FOG)/HKD
HK$0.2083248
1 FOGNET Token(FOG)/AMD
֏10.1834064
1 FOGNET Token(FOG)/MAD
.د.م0.2394936
1 FOGNET Token(FOG)/MXN
$0.4987008
1 FOGNET Token(FOG)/PLN
0.0967032
1 FOGNET Token(FOG)/RON
лв0.1150848
1 FOGNET Token(FOG)/SEK
kr0.2541456
1 FOGNET Token(FOG)/BGN
лв0.0444888
1 FOGNET Token(FOG)/HUF
Ft8.9878032
1 FOGNET Token(FOG)/CZK
0.5565096
1 FOGNET Token(FOG)/KWD
د.ك0.0081252
1 FOGNET Token(FOG)/ILS
0.0897768
1 FOGNET Token(FOG)/NOK
kr0.2706624
1 FOGNET Token(FOG)/NZD
$0.0447552

FOGNET Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FOGNET Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FOGNET Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FOGNET Token kohta

Kui palju on FOGNET Token (FOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOG hind USD on 0.02664 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOG/USD hind?
Praegune hind FOG/USD on $ 0.02664. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FOGNET Token turukapitalisatsioon?
FOG turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOG ringlev varu?
FOG ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOG (ATH) hind?
FOG saavutab ATH hinna summas 2.674261942479574 USD.
Mis oli kõigi aegade FOG madalaim (ATL) hind?
FOG nägi ATL hinda summas 0.015145142992391591 USD.
Milline on FOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOG kauplemismaht on $ 86.95K USD.
Kas FOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOG hinna ennustust.
FOGNET Token (FOG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

