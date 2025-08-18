FOGNET Token (FOG) reaalajas hind on $ 0.02664. Viimase 24 tunni jooksul FOG kaubeldud madalaim $ 0.02652 ja kõrgeim $ 0.02733 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.674261942479574 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015145142992391591.
Lüliajalise tootluse osas on FOG muutunud -1.27% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +15.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FOGNET Token (FOG) – turuteave
FOGNET Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 86.95K 24 tunnise kauplemismahuga. FOG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 266.40M.
FOGNET Token (FOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FOGNET Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002474
-0.91%
30 päeva
$ +0.01653
+163.50%
60 päeva
$ -0.04307
-61.79%
90 päeva
$ -0.04919
-64.87%
FOGNET Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris FOG muutuse $ -0.0002474 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FOGNET Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01653 (+163.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FOGNET Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FOG $ -0.04307 (-61.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FOGNET Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04919 (-64.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FOGNET Token (FOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT.
FOGNET Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FOGNET Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FOGNET Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FOGNET Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FOGNET Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on FOGNET Token (FOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FOGNET Token (FOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FOGNET Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FOGNET Token (FOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FOGNET Token (FOG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FOGNET Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FOGNET Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
