FOGNET Token (FOG) teave Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Ametlik veebisait: https://fognet.io/ Valge raamat: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x33277c3FF3642C80a9D63dAaceCff87f1ce8D3E9 Ostke FOG kohe!

FOGNET Token (FOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FOGNET Token (FOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 251.70M $ 251.70M $ 251.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8 $ 8 $ 8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 Praegune hind: $ 0.02517 $ 0.02517 $ 0.02517 Lisateave FOGNET Token (FOG) hinna kohta

FOGNET Token (FOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FOGNET Token (FOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FOG tokeni tokenoomikat, avastage FOG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FOG Kas olete huvitatud FOGNET Token (FOG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FOG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FOG MEXC-ist osta!

FOGNET Token (FOG) hinna ajalugu FOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FOG hinna ajalugu kohe!

FOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FOG võiks suunduda? Meie FOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FOG tokeni hinna ennustust kohe!

