FEG Token hind(FEG)

1 FEG/USD reaalajas hind:

$0.0000941
$0.0000941$0.0000941
-1.25%1D
USD
FEG Token (FEG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:40:41 (UTC+8)

FEG Token (FEG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000938
$ 0.0000938$ 0.0000938
24 h madal
$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096
24 h kõrge

$ 0.0000938
$ 0.0000938$ 0.0000938

$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096

$ 0.000511534971701919
$ 0.000511534971701919$ 0.000511534971701919

$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158$ 0.000000099927831158

-0.11%

-1.25%

+9.91%

+9.91%

FEG Token (FEG) reaalajas hind on $ 0.0000942. Viimase 24 tunni jooksul FEG kaubeldud madalaim $ 0.0000938 ja kõrgeim $ 0.000096 näitab aktiivset turu volatiivsust. FEGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000511534971701919 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000099927831158.

Lüliajalise tootluse osas on FEG muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel +9.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FEG Token (FEG) – turuteave

No.1244

$ 7.94M
$ 7.94M$ 7.94M

$ 32.13K
$ 32.13K$ 32.13K

$ 9.42M
$ 9.42M$ 9.42M

84.28B
84.28B 84.28B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

96,956,970,300.23334
96,956,970,300.23334 96,956,970,300.23334

84.28%

2021-05-13 00:00:00

BSC

FEG Token praegune turukapitalisatsioon on $ 7.94M $ 32.13K 24 tunnise kauplemismahuga. FEG ringlev varu on 84.28B, mille koguvaru on 96956970300.23334. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.42M.

FEG Token (FEG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FEG Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001191-1.25%
30 päeva$ +0.0000056+6.32%
60 päeva$ +0.0000109+13.08%
90 päeva$ +0.0000011+1.18%
FEG Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris FEG muutuse $ -0.000001191 (-1.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FEG Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000056 (+6.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FEG Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FEG $ +0.0000109 (+13.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FEG Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000011 (+1.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FEG Token (FEG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FEG Token hinnaajaloo lehte.

Mis on FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FEG Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FEG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FEG Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FEG Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FEG Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on FEG Token (FEG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FEG Token (FEG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FEG Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FEG Token hinna ennustust kohe!

FEG Token (FEG) tokenoomika

FEG Token (FEG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FEG Token (FEG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FEG Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FEG Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FEG kohalike valuutade suhtes

1 FEG Token(FEG)/VND
2.478873
1 FEG Token(FEG)/AUD
A$0.000144126
1 FEG Token(FEG)/GBP
0.000068766
1 FEG Token(FEG)/EUR
0.00008007
1 FEG Token(FEG)/USD
$0.0000942
1 FEG Token(FEG)/MYR
RM0.000396582
1 FEG Token(FEG)/TRY
0.003842418
1 FEG Token(FEG)/JPY
¥0.0138474
1 FEG Token(FEG)/ARS
ARS$0.122178342
1 FEG Token(FEG)/RUB
0.00751245
1 FEG Token(FEG)/INR
0.008243442
1 FEG Token(FEG)/IDR
Rp1.519354626
1 FEG Token(FEG)/KRW
0.130832496
1 FEG Token(FEG)/PHP
0.00532701
1 FEG Token(FEG)/EGP
￡E.0.004547976
1 FEG Token(FEG)/BRL
R$0.00050868
1 FEG Token(FEG)/CAD
C$0.000129996
1 FEG Token(FEG)/BDT
0.011439648
1 FEG Token(FEG)/NGN
0.144478308
1 FEG Token(FEG)/UAH
0.003881982
1 FEG Token(FEG)/VES
Bs0.012717
1 FEG Token(FEG)/CLP
$0.0908088
1 FEG Token(FEG)/PKR
Rs0.026684976
1 FEG Token(FEG)/KZT
0.051000822
1 FEG Token(FEG)/THB
฿0.00305208
1 FEG Token(FEG)/TWD
NT$0.002828826
1 FEG Token(FEG)/AED
د.إ0.000345714
1 FEG Token(FEG)/CHF
Fr0.00007536
1 FEG Token(FEG)/HKD
HK$0.000736644
1 FEG Token(FEG)/AMD
֏0.036008892
1 FEG Token(FEG)/MAD
.د.م0.000846858
1 FEG Token(FEG)/MXN
$0.001764366
1 FEG Token(FEG)/PLN
0.000342888
1 FEG Token(FEG)/RON
лв0.000406944
1 FEG Token(FEG)/SEK
kr0.000898668
1 FEG Token(FEG)/BGN
лв0.000157314
1 FEG Token(FEG)/HUF
Ft0.031823586
1 FEG Token(FEG)/CZK
0.001972548
1 FEG Token(FEG)/KWD
د.ك0.000028731
1 FEG Token(FEG)/ILS
0.000317454
1 FEG Token(FEG)/NOK
kr0.000958014
1 FEG Token(FEG)/NZD
$0.000158256

FEG Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FEG Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FEG Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FEG Token kohta

Kui palju on FEG Token (FEG) tänapäeval väärt?
Reaalajas FEG hind USD on 0.0000942 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FEG/USD hind?
Praegune hind FEG/USD on $ 0.0000942. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FEG Token turukapitalisatsioon?
FEG turukapitalisatsioon on $ 7.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FEG ringlev varu?
FEG ringlev varu on 84.28B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEG (ATH) hind?
FEG saavutab ATH hinna summas 0.000511534971701919 USD.
Mis oli kõigi aegade FEG madalaim (ATL) hind?
FEG nägi ATL hinda summas 0.000000099927831158 USD.
Milline on FEG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FEG kauplemismaht on $ 32.13K USD.
Kas FEG sel aastal kõrgemale ka suundub?
FEG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEG hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:40:41 (UTC+8)

FEG Token (FEG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 FEG = 0.0000942 USD

