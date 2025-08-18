FEG Token (FEG) reaalajas hind on $ 0.0000942. Viimase 24 tunni jooksul FEG kaubeldud madalaim $ 0.0000938 ja kõrgeim $ 0.000096 näitab aktiivset turu volatiivsust. FEGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000511534971701919 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000099927831158.
Lüliajalise tootluse osas on FEG muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel +9.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FEG Token (FEG) – turuteave
No.1244
$ 7.94M
$ 32.13K
$ 9.42M
84.28B
100,000,000,000
96,956,970,300.23334
84.28%
2021-05-13 00:00:00
BSC
FEG Token praegune turukapitalisatsioon on $ 7.94M$ 32.13K 24 tunnise kauplemismahuga. FEG ringlev varu on 84.28B, mille koguvaru on 96956970300.23334. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.42M.
FEG Token (FEG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FEG Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001191
-1.25%
30 päeva
$ +0.0000056
+6.32%
60 päeva
$ +0.0000109
+13.08%
90 päeva
$ +0.0000011
+1.18%
FEG Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris FEG muutuse $ -0.000001191 (-1.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FEG Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000056 (+6.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FEG Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FEG $ +0.0000109 (+13.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FEG Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000011 (+1.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FEG Token (FEG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad.
Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.
FEG Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FEG Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FEG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FEG Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FEG Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FEG Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on FEG Token (FEG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FEG Token (FEG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FEG Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FEG Token (FEG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FEG Token (FEG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FEG Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FEG Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.