FEG Token (FEG) teave FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Ametlik veebisait: https://www.feg.io/ Valge raamat: https://docs.feg.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Ostke FEG kohe!

FEG Token (FEG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FEG Token (FEG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Koguvaru: $ 96.95B $ 96.95B $ 96.95B Ringlev varu: $ 84.28B $ 84.28B $ 84.28B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.02M $ 9.02M $ 9.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Praegune hind: $ 0.0000902 $ 0.0000902 $ 0.0000902 Lisateave FEG Token (FEG) hinna kohta

FEG Token (FEG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FEG Token (FEG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FEG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FEG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FEG tokeni tokenoomikat, avastage FEG tokeni reaalajas hinda!

FEG Token (FEG) hinna ajalugu FEG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FEG hinna ajalugu kohe!

FEG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FEG võiks suunduda? Meie FEG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FEG tokeni hinna ennustust kohe!

