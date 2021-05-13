FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

KohtNo.1264

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu84,488,279,363.58298

Maksimaalne varu100,000,000,000

Koguvaru96,919,262,199.61154

Ringluse määr0.8448%

Väljaandmise kuupäev2021-05-13 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000511534971701919,2024-11-07

Madalaim hind0.000000099927831158,2025-01-16

Avalik plokiahelBSC

TutvustusFEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

24 h kõrge
24 h madal
24 h maht (FEG)
24 h summa (USDT)
24 h kõrge
24 h madal
24 h maht (FEG)
24 h summa (USDT)
