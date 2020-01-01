Eurite (EURI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eurite (EURI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eurite (EURI) teave Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Ametlik veebisait: https://www.eurite.com Valge raamat: https://www.eurite.com/download-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 Ostke EURI kohe!

Eurite (EURI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eurite (EURI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.44M $ 60.44M $ 60.44M Koguvaru: $ 51.95M $ 51.95M $ 51.95M Ringlev varu: $ 51.95M $ 51.95M $ 51.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.44M $ 60.44M $ 60.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1834 $ 1.1834 $ 1.1834 Kõigi aegade madalaim: $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 Praegune hind: $ 1.1634 $ 1.1634 $ 1.1634 Lisateave Eurite (EURI) hinna kohta

Eurite (EURI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eurite (EURI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EURI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EURI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EURI tokeni tokenoomikat, avastage EURI tokeni reaalajas hinda!

Eurite (EURI) hinna ajalugu EURI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EURI hinna ajalugu kohe!

EURI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EURI võiks suunduda? Meie EURI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EURI tokeni hinna ennustust kohe!

