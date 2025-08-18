Rohkem infot EURI

Eurite logo

Eurite hind(EURI)

1 EURI/USD reaalajas hind:

$1.1689
$1.1689$1.1689
+0.02%1D
USD
Eurite (EURI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:22:05 (UTC+8)

Eurite (EURI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.1671
$ 1.1671$ 1.1671
24 h madal
$ 1.1691
$ 1.1691$ 1.1691
24 h kõrge

$ 1.1671
$ 1.1671$ 1.1671

$ 1.1691
$ 1.1691$ 1.1691

$ 1.1826709264182684
$ 1.1826709264182684$ 1.1826709264182684

$ 1.018151620054694
$ 1.018151620054694$ 1.018151620054694

+0.03%

+0.02%

-0.14%

-0.14%

Eurite (EURI) reaalajas hind on $ 1.1689. Viimase 24 tunni jooksul EURI kaubeldud madalaim $ 1.1671 ja kõrgeim $ 1.1691 näitab aktiivset turu volatiivsust. EURIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1826709264182684 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.018151620054694.

Lüliajalise tootluse osas on EURI muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eurite (EURI) – turuteave

No.519

$ 61.19M
$ 61.19M$ 61.19M

$ 255.74K
$ 255.74K$ 255.74K

$ 61.19M
$ 61.19M$ 61.19M

52.35M
52.35M 52.35M

--
----

52,352,344.99990108
52,352,344.99990108 52,352,344.99990108

ETH

Eurite praegune turukapitalisatsioon on $ 61.19M $ 255.74K 24 tunnise kauplemismahuga. EURI ringlev varu on 52.35M, mille koguvaru on 52352344.99990108. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Eurite (EURI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Eurite tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000234+0.02%
30 päeva$ +0.0068+0.58%
60 päeva$ +0.0214+1.86%
90 päeva$ +0.045+4.00%
Eurite Hinnamuutus täna

Täna registreeris EURI muutuse $ +0.000234 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Eurite 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0068 (+0.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Eurite 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EURI $ +0.0214 (+1.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Eurite 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.045 (+4.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Eurite (EURI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Eurite hinnaajaloo lehte.

Mis on Eurite (EURI)

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Eurite on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Eurite investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EURI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Eurite kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Eurite ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Eurite hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eurite (EURI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eurite (EURI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eurite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eurite hinna ennustust kohe!

Eurite (EURI) tokenoomika

Eurite (EURI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EURI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Eurite (EURI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Eurite osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Eurite osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eurite kohta

Kui palju on Eurite (EURI) tänapäeval väärt?
Reaalajas EURI hind USD on 1.1689 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EURI/USD hind?
Praegune hind EURI/USD on $ 1.1689. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eurite turukapitalisatsioon?
EURI turukapitalisatsioon on $ 61.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EURI ringlev varu?
EURI ringlev varu on 52.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURI (ATH) hind?
EURI saavutab ATH hinna summas 1.1826709264182684 USD.
Mis oli kõigi aegade EURI madalaim (ATL) hind?
EURI nägi ATL hinda summas 1.018151620054694 USD.
Milline on EURI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EURI kauplemismaht on $ 255.74K USD.
Kas EURI sel aastal kõrgemale ka suundub?
EURI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:22:05 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

