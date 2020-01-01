Eesee (ESE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eesee (ESE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eesee (ESE) teave Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Ametlik veebisait: https://eesee.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4 Ostke ESE kohe!

Eesee (ESE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eesee (ESE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Koguvaru: $ 621.41M $ 621.41M $ 621.41M Ringlev varu: $ 548.49M $ 548.49M $ 548.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1775 $ 0.1775 $ 0.1775 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005202579334375652 $ 0.005202579334375652 $ 0.005202579334375652 Praegune hind: $ 0.006516 $ 0.006516 $ 0.006516 Lisateave Eesee (ESE) hinna kohta

Eesee (ESE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eesee (ESE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ESE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ESE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ESE tokeni tokenoomikat, avastage ESE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ESE Kas olete huvitatud Eesee (ESE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ESE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ESE MEXC-ist osta!

Eesee (ESE) hinna ajalugu ESE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ESE hinna ajalugu kohe!

ESE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ESE võiks suunduda? Meie ESE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ESE tokeni hinna ennustust kohe!

