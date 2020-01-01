Niza Global (NIZA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Niza Global (NIZA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Niza Global (NIZA) teave Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value. Ametlik veebisait: https://niza.io/ Valge raamat: https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb Ostke NIZA kohe!

Niza Global (NIZA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Niza Global (NIZA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 478.86K $ 478.86K $ 478.86K Koguvaru: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B Ringlev varu: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 622.70K $ 622.70K $ 622.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 Praegune hind: $ 0.00006227 $ 0.00006227 $ 0.00006227 Lisateave Niza Global (NIZA) hinna kohta

Niza Global (NIZA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Niza Global (NIZA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIZA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIZA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIZA tokeni tokenoomikat, avastage NIZA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NIZA Kas olete huvitatud Niza Global (NIZA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NIZA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NIZA MEXC-ist osta!

Niza Global (NIZA) hinna ajalugu NIZA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NIZA hinna ajalugu kohe!

NIZA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIZA võiks suunduda? Meie NIZA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NIZA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!