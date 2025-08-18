Rohkem infot ESE

Eesee

Eesee hind(ESE)

1 ESE/USD reaalajas hind: $0.007007

0.00%1D
USD
Eesee (ESE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:08:43 (UTC+8)

Eesee (ESE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.79%

0.00%

+25.39%

+25.39%

Eesee (ESE) reaalajas hind on $ 0.007007. Viimase 24 tunni jooksul ESE kaubeldud madalaim $ 0.006737 ja kõrgeim $ 0.007083 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.149225002085829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005202579334375652.

Lüliajalise tootluse osas on ESE muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +25.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eesee (ESE) – turuteave

No.1561

54.69%

ETH

Eesee praegune turukapitalisatsioon on $ 3.83M $ 88.98K 24 tunnise kauplemismahuga. ESE ringlev varu on 546.98M, mille koguvaru on 619939535.7337446. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.01M.

Eesee (ESE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Eesee tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000018+0.25%
60 päeva$ -0.000182-2.54%
90 päeva$ -0.001315-15.81%
Eesee Hinnamuutus täna

Täna registreeris ESE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Eesee 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000018 (+0.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Eesee 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ESE $ -0.000182 (-2.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Eesee 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001315 (-15.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Eesee (ESE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Eesee hinnaajaloo lehte.

Mis on Eesee (ESE)

Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

Eesee on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Eesee investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ESE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Eesee kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Eesee ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Eesee hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eesee (ESE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eesee (ESE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eesee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eesee hinna ennustust kohe!

Eesee (ESE) tokenoomika

Eesee (ESE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Eesee (ESE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Eesee osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Eesee osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ESE kohalike valuutade suhtes

1 Eesee(ESE)/VND
184.389205
1 Eesee(ESE)/AUD
A$0.01065064
1 Eesee(ESE)/GBP
0.00511511
1 Eesee(ESE)/EUR
0.00595595
1 Eesee(ESE)/USD
$0.007007
1 Eesee(ESE)/MYR
RM0.02949947
1 Eesee(ESE)/TRY
0.28581553
1 Eesee(ESE)/JPY
¥1.030029
1 Eesee(ESE)/ARS
ARS$9.08814907
1 Eesee(ESE)/RUB
0.55852797
1 Eesee(ESE)/INR
0.61318257
1 Eesee(ESE)/IDR
Rp113.01611321
1 Eesee(ESE)/KRW
9.73188216
1 Eesee(ESE)/PHP
0.39624585
1 Eesee(ESE)/EGP
￡E.0.33815782
1 Eesee(ESE)/BRL
R$0.0378378
1 Eesee(ESE)/CAD
C$0.00966966
1 Eesee(ESE)/BDT
0.85093008
1 Eesee(ESE)/NGN
10.74691618
1 Eesee(ESE)/UAH
0.28875847
1 Eesee(ESE)/VES
Bs0.945945
1 Eesee(ESE)/CLP
$6.754748
1 Eesee(ESE)/PKR
Rs1.98494296
1 Eesee(ESE)/KZT
3.79365987
1 Eesee(ESE)/THB
฿0.2263261
1 Eesee(ESE)/TWD
NT$0.21042021
1 Eesee(ESE)/AED
د.إ0.02571569
1 Eesee(ESE)/CHF
Fr0.0056056
1 Eesee(ESE)/HKD
HK$0.05479474
1 Eesee(ESE)/AMD
֏2.67849582
1 Eesee(ESE)/MAD
.د.م0.06299293
1 Eesee(ESE)/MXN
$0.13222209
1 Eesee(ESE)/PLN
0.02550548
1 Eesee(ESE)/RON
лв0.03027024
1 Eesee(ESE)/SEK
kr0.06691685
1 Eesee(ESE)/BGN
лв0.01170169
1 Eesee(ESE)/HUF
Ft2.3655632
1 Eesee(ESE)/CZK
0.1464463
1 Eesee(ESE)/KWD
د.ك0.002137135
1 Eesee(ESE)/ILS
0.02361359
1 Eesee(ESE)/NOK
kr0.07140133
1 Eesee(ESE)/NZD
$0.01177176

Eesee ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Eesee võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Eesee ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eesee kohta

Kui palju on Eesee (ESE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ESE hind USD on 0.007007 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ESE/USD hind?
Praegune hind ESE/USD on $ 0.007007. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eesee turukapitalisatsioon?
ESE turukapitalisatsioon on $ 3.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ESE ringlev varu?
ESE ringlev varu on 546.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESE (ATH) hind?
ESE saavutab ATH hinna summas 0.149225002085829 USD.
Mis oli kõigi aegade ESE madalaim (ATL) hind?
ESE nägi ATL hinda summas 0.005202579334375652 USD.
Milline on ESE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ESE kauplemismaht on $ 88.98K USD.
Kas ESE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ESE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:08:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

