Eesee (ESE) reaalajas hind on $ 0.007007. Viimase 24 tunni jooksul ESE kaubeldud madalaim $ 0.006737 ja kõrgeim $ 0.007083 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.149225002085829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005202579334375652.
Lüliajalise tootluse osas on ESE muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +25.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Eesee (ESE) – turuteave
No.1561
Eesee praegune turukapitalisatsioon on $ 3.83M$ 88.98K 24 tunnise kauplemismahuga. ESE ringlev varu on 546.98M, mille koguvaru on 619939535.7337446. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.01M.
Eesee (ESE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Eesee tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000018
+0.25%
60 päeva
$ -0.000182
-2.54%
90 päeva
$ -0.001315
-15.81%
Eesee Hinnamuutus täna
Täna registreeris ESE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Eesee 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000018 (+0.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Eesee 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ESE $ -0.000182 (-2.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Eesee 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001315 (-15.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Eesee (ESE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.
Eesee on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Eesee investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ESE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Eesee kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Eesee ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Eesee hinna ennustus (USD)
Kui palju on Eesee (ESE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eesee (ESE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eesee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Eesee (ESE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Eesee (ESE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Eesee osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Eesee osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.