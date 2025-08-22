Rohkem infot ENJ

ENJ Hinnainfo

ENJ Valge raamat

ENJ Ametlik veebisait

ENJ Tokenoomika

ENJ Hinnaprognoos

ENJ Ajalugu

ENJ – ostujuhend

ENJ-usaldusraha valuutakonverter

ENJ Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Enjin

Üksuse Enjin (ENJ) ostujuhend

MEXC aitab teil teha oma esimese sammu krüpto tundmaõppimise suunas. Tutvuge meie juhendiga, kuidas osta Enjin (ENJ) tsentraliseeritud börsidel, nagu MEXC.
$0.07404
$0.07404$0.07404
-1.18%
Saage kogu teadmine! Vaadake ENJ hindu ja graafikuid.

Kuidas Enjin osta?

Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt Enjin (ENJ) osta. See juhend kirjeldab, kuidas MEXC-is Enjin osta ja alustada Enjin kauplemist krüptoplatvormil, mida usaldavad miljonid.

1. samm

Registreeruge konto saamiseks ja lõpetage KYC

Esiteks registreerige konto ja täitke MEXC lehel KYC. Saate seda teha MEXC ametlikul veebisaidil või rakenduses MEXC, kasutades oma telefoninumbrit või e-posti aadressi.
2. samm

Lisage oma rahakotti USDT, USDC või USDE

USDT, USDC ja USDE hõlbustavad MEXC kauplemist. USDT, USDC ja USDE saate osta pangaülekande, börsivälise või P2P-kauplemise kaudu.

3. samm

Minge hetketuru kauplemise lehele

MEXC veebisaidil klõpsake ülemisel ribal hetketurg ja otsige oma eelistatud tokeneid.
4. samm

Valige oma tokenid

Kui saadaval on rohkem kui 2751 tokenit, saate hõlpsasti osta Bitcoini, Ethereumi ja teisi populaarseid tokeneid.
5. samm

Viige oma ost lõpule

Sisestage tokenite või samaväärne summa kohalikus valuutas. Klõpsake nuppu Ostke ja Enjin kantakse kohe teie rahakotti.
Üksuse Enjin (ENJ) ostujuhend

Miks osta Enjin MEXC-ist?

MEXC on tuntud oma usaldusväärsuse, sügava likviidsuse ja mitmekesise tokenite valiku poolest, mis teeb meist ühe parima krüptoplatvormi, kust Enjin osta.

Ligipääs enam kui 2,800 tokenile, mis on üks suurimaid saadaolevaid valikuid
Kiireim tokenite noteerimine tsentraliseeritud börside seas
Valida saab enam kui 100 makseviisi vahel
Madalaimad tasud krüptotööstuses
Miks osta Enjin MEXC-ist?

Liituge miljonite kasutajatega ja ostke Enjin MEXC-ist juba täna.

Ostke Enjin enam kui 100 makseviisiga

MEXC toetab üle 100 maksevõimaluse, mis teeb ostmise Enjin (ENJ) kõikjal maailmas lihtsaks. Olenemata sellest, kas eelistate traditsioonilisi meetodeid või kohalikke maksekanaleid, leiate kindlasti oma vajadustele vastava meetodi. Avastage MEXC-ist krüpto ostmiseks erinevaid makseviise!

3 parimat makseviisi Enjin ostmiseks

Krediit-/deebetkaardid

Krediit-/deebetkaardid

Ostke Enjin koheselt Visa või Mastercardiga. See on krüptokauplejatele kiireim ja turvalisem variant. See nõuab ainult KYC kinnituse läbimist.

Pangaülekanded

Pangaülekanded

Enjin suuremate ostude puhul on ideaalne krüpto ostmine pangaülekandega! See pakub usaldusväärset arveldust ülemaailmselt, näiteks SEPA, SWIFT ja kohalike võrkude kaudu, olenevalt teie piirkonnast.

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutage MEXC P2P turuplatsi, et osta otse teistelt kasutajatelt Enjin eelistatud kohalikus valuutas. Raha hoitakse turvaliselt deponeerimiskontol ja see vabastatakse alles siis, kui makse on kinnitatud, tavaliselt 30 minuti jooksul.

Muud kohalikud maksevõimalused

Muud kohalikud maksevõimalused

MEXC toetab ka piirkondlikke makseviise, nagu PIX, PayNow, GCash ja muud, olenevalt teie riigist. Ostke krüptot koheselt 3 lihtsa sammuga!

3 lihtsat lisaviisi Enjin omandamiseks

MEXC turueelne

MEXC turueelne

Ostke või müüge Enjin enne ametlikku noteerimist MEXC turueelses kauplemissüsteemis. See valik võimaldab teil tokeneid varakult saada, andes teile enne nende hetketurul avaldamist edumaa. Lisaks on kõik tehingud kaitstud ja arveldatakse automaatselt pärast noteerimist.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Saa varajane juurdepääs uutele tokeni projektidele MEXC Launchpad kaudu. MX-i või USDT-d panustades saate enne avaturule jõudmist tokeneid saada, sageli väga konkurentsivõimeliste hindadega!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Täitke lihtsaid platvormil tehtavaid ülesandeid, et teenida Enjin MEXC Airdrop+ abil tasuta airdroppe. Kvalifitseerumiseks osalege igapäevastes ülesannetes ja väljakutsetes. See on lihtne ja tasuta viis oma krüptoportfelli kasvatamiseks ja uute tokenite avastamiseks.

Olenemata meetodist on teie tehingud kaitstud mitmekihiliste turvaprotokollide ja reaalajas määra lukustusega. MEXC tagab, et Enjin ostlemine on turvaline, kiire ja kättesaadav.

Kust osta Enjin (ENJ)

Teil võib tekkida küsimus, kust saate hõlpsalt Enjin (ENJ) osta. Vastus sõltub teie makse-eelistustest ja kauplemiskogemusest. Krüptovaluuta platvormil saab ENJ osta selliste meetoditega nagu krediitkaart, Apple Pay või pangaülekanne. Teise võimalusena saate ENJ osta ka ahelas DEX-i või P2P kaudu!

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda
Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli
Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda

Tsentraliseeritud börsid, näiteks MEXC, on sageli algajatele kõige sobivam lahendus. Saate ENJ otse osta krediitkaartide, Apple Pay, pangaülekannete või stabiilsete müntide abil. CEX-id pakuvad ka läbipaistvat hinnakujundust, täiustatud turvalisust ja juurdepääsu sellistele tööriistadele nagu reaalajas Enjin hinnagraafikud ja kauplemisajalugu.

Kuidas CEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Liituge MEXC-iga

    Looge konto ja viige läbi identiteedi kinnitamine (KYC).

  2. 2. samm
    Makske sisse

    Tehke raha sissemakse, kasutades usaldusraha või krüptovaluutat.

  3. 3. samm
    Otsige

    Otsige ENJ kauplemise jaotisest.

  4. 4. samm
    Kaubelge

    Esitage order turult ostmiseks või limiithind.

Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli

Samuti saate ENJ osta detsentraliseeritud börsidel, kui need on ahelas saadaval. DEX-id, nagu MEXC DEX+, Uniswap ja PancakeSwap, võimaldavad otsest rahakotist rahakotti kauplemist ilma vahendajateta, kuigi peate haldama selliseid asju nagu gaasitasud ja libisemine.

Kuidas DEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Rahakoti seadistamine

    Paigaldage Web3 rahakott, näiteks MetaMask, ja rahastage seda toetatud baastokeniga (nt ETH või BNB).

  2. 2. samm
    Ühendage

    Külastage DEX-platvormi ja ühendage oma rahakott.

  3. 3. samm
    Vahetage

    Otsige ENJ ja kinnitage tokeni leping.

  4. 4. samm
    Kinnitage kauplemistehing

    Sisestage summa, vaadake libisemine üle ja kinnitage tehing ahelas.

Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Kui soovite osta ENJ kohalike makseviiside abil, on P2P platvormid suurepärane valik. MEXC P2P turg võimaldab teil krüptot osta otse kinnitatud kasutajatelt, toetades pangaülekandeid, e-rahakotte või isegi sularaha.

Kuidas osta P2P kaudu:

  1. 1. samm
    Hankige endale MEXC

    Looge tasuta MEXC konto ja vii lõpule KYC kinnitus.

  2. 2. samm
    Minge P2P-sse

    Külastage P2P sektsiooni ja valige oma kohalik valuuta.

  3. 3. samm
    Valige müüja

    Valige kontrollitud müüja, kes toetab teie makseviisi.

  4. 4. samm
    Makse lõpuleviimine

    Makske otse ja krüpto vabastatakse teie MEXC rahakotti pärast kinnitust.

Kui otsite parimat Enjin (ENJ) ostukohta, pakuvad tsentraliseeritud platvormid, näiteks MEXC, kõige lihtsamat ja turvalisemat teed, eriti kui kasutate krediitkaarti, Apple Payd või usaldusraha. DEX-id pakuvad paindlikkust ahelas olevatele kasutajatele, samas kui P2P sobib neile, kes vajavad kohaliku valuuta tuge.
Olenemata teie valikust, looge endale tasuta konto, et juba täna enesekindlalt MEXC-is alustada.

Enjin (ENJ) teave

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Ametlik veebisait:https://enjin.io/
Valge raamat:https://docs.enjin.io/
Plokiahela Explorer:https://enjin.subscan.io

Milliseid tokeneid kauplejad sel nädalal ostavad?

Need on nädala kuumimad trendikad tokenid, mis pälvivad tohutut tähelepanu! Avastage neid tokeneid ja palju muud MEXC-is. Kaubelge ülimadalate tasudega ja kasutage kõige laiaulatuslikumat likviidsust.

Enjin ostmise videojuhend

Krüpto ostmise õppimine on lihtsam, kui näed iga sammu. Meie algajatele mõeldud videoõpetused juhatavad teid läbi kaardi, pangaülekande või P2P makseviisiga Enjin ostmise kogu protsessi. Iga video on selge, turvaline ja hõlpsasti jälgitav, ideaalne visuaalsetele õppijatele.
Vaadake kohe ja hakake Enjin MEXC-is investeerima.

  • Videojuhend: Kuidas osta Enjin deebet-/krediitkaardiga

    Kas otsite kiireimat Enjin ostuviisi? Siit saate teada, kuidas MEXC-is oma deebet- või krediitkaardiga kohe ENJ osta. See meetod sobib ideaalselt algajatele, kes otsivad kiiret ja probleemivaba kogemust.

  • Videojuhend: Kuidas osta Enjin usaldusraha P2P kauplemise kaudu

    Kas eelistate osta Enjin otse teistelt kasutajatelt? Meie P2P kauplemisplatvorm võimaldab teil mitme turvalise makseviisi abil ENJ usaldusraha vahetada. Vaadake seda juhendit, et õppida, kuidas MEXC P2P-ga turvaliselt krüpto osta.

  • Videojuhend: Kuidas osta ENJ hetketuru kauplemisega

    Kas soovite oma Enjin ostude üle täielikku kontrolli? Hetketuru kauplemine võimaldab teil osta ENJ turuhinnaga või seada limiitordereid paremate tehingute saamiseks. See video selgitab kõike, mida peate teadma BTC-ga kauplemise kohta MEXC hetketurul.

Ostke Enjin MEXC-ist äärmiselt madalate tasudega

MEXC-ist Enjin (ENJ) ostmine tähendab teie raha eest paremat väärtust. Olles üks turu madalaima tasuga krüptoplatvorme, aitab MEXC teil kulusid vähendada juba esimesest tehingust alates.

Hetketuru kauplemistasud:
--
Tegija
--
Võtja
Futuuridega kauplemise tasud:
--
Tegija
--
Võtja

Tutvuge MEXC konkurentsivõimeliste kauplemistasudega

Lisaks saate MEXC nulltasu pidustuste kaudu kaubelda valitud hetketuru tokenidega täiesti tasuta.

5 parimat nulltasuga kauplemispaari ostmiseks

Futuurid
KauplemispaarHindMuutus
No Data
Hetketurg
KauplemispaarHindMuutus
No Data

Alustage Enjin ostmist juba täna – ja nautige rohkem krüptovaluutasid väiksemate tasude eest.

EnjinEnjin Price
$0.07404
$0.07404$0.07404
-1.18%
Viimase 24 tunni jooksul ostsid MEXC kasutajad 0.000 ENJ, kogusummas 0.000 USDT.

Laiaulatuslik likviidsus

3 parimat Enjin (ENJ) ostustrateegiat

Tark investeerimine algab kindlast plaanist. Selge strateegia kasutamine aitab vähendada emotsionaalseid otsuseid, hallata tururiski ja aja jooksul suurendada enesekindlust.

Siin on kolm populaarset Enjin ostustrateegiat:

1.Keskmine dollari kulu (DCA)

Investeerige kindel summa ENJ regulaarsete intervallidega, olenemata turuhinnast. See aitab aja jooksul hinna volatiilsust tasandada.

2.Trendipõhine sisenemine

Sisenege ENJ turule, kui ilmnevad tõusumomendi või peamiste takistustasemete murdmise märgid. See lähenemisviis keskendub pigem kinnitamisele kui täpsete põhjade ajastamisele.

3.Redeli ostmine

Esitage mitu ostuorderit erinevate hindadega. See hajutab teie sisenemisriski ja võimaldab teil osaleda erinevatel turutasanditel.

Iga strateegia sobib erinevatele riskiprofiilidele ja turutingimustele. Enne Enjin või krüptovarasse investeerimist tehke alati oma uurimistööd (DYOR).

Kuidas oma Enjin turvaliselt hoiustada

Pärast Enjin (ENJ) ostmist on järgmine oluline samm oma varade kindlustamine. Õnneks on tokeni hoidmine üsna lihtne.

MEXC salvestusvõimalused:

MEXC rahakott

Teie ENJ salvestatakse automaatselt teie MEXC konto rahakotti. Rahalised vahendid on kaitstud kahefaktorilise autentimise (2FA), täiustatud krüptimise ja võrguühenduseta rahakotiga.

Välised rahakotid

Täieliku kontrolli saamiseks saate ENJ välja võtta ka isiklikku rahakotti. See hõlmab tarkvaralisi rahakotte (nt MetaMask, Trust Wallet) igapäevaseks juurdepääsuks või külmi rahakotte (nt Ledger, Trezor) pikaajaliseks ja võrguühenduseta hoidmiseks maksimaalse turvalisusega.

Krüptovaluutade hoidmine külmas rahakotis hoiab teie privaatvõtmed võrguühenduseta, vähendades häkkimise või andmepüügirünnakute ohtu. See on eelistatud valik kasutajatele, kes plaanivad pikaajalist hoidmist.

Valige meetod, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. MEXC toetab nii mugavust kui ka kontrolli.

Kuidas Enjin (ENJ) müüa

MEXC pakub müügiks mitmeid turvalisi ja paindlikke võimalusi, olgu selleks siis Enjin müümine, tokenite vahetamine või turusuundumustele reageerimine.

Hetketurg
Hetketurg

Müüge ENJ koheselt turuhinnaga või määrake oma limiitorder. Ideaalne kiireteks tehinguteks või stabiilseteks müntideks (nt USDT) konverteerimiseks.

P2P kauplemine
P2P kauplemine

Müüge otse ENJ teistele kasutajatele ja saage kohalikku valuutat oma eelistatud makseviisi kaudu. MEXC deponeerimiskaitse tagab iga tehingu turvalisuse ja kontrollimise.

Turueelne
Turueelne

Valitud tokenite puhul pakub MEXC turueelset kauplemist, mis võimaldab teil müüa enne ametlikku noteerimist. See annab varajastele omanikele ainulaadse eelise hinna leidmisel ja likviidsusel.

MEXC konverter
MEXC konverter

Konverteerige ENJ koheselt USDT-ks, BTC-ks või muudeks peamisteks tokeniteks, kasutades MEXC konverteri tööriista. See sobib ideaalselt kiireteks, ühe klõpsuga konversioonideks selgete kurssidega ja ilma libisemiseta.

Iga meetodit toetavad MEXC täiustatud turvasüsteemid, reaalajas täitmismootor ja ööpäevaringne klienditeenindus – nii et saate Enjin müüa enesekindlalt.

Mida saate teha pärast ENJ tokenite ostmist?

Kui olete oma krüpto ostnud, on MEXC võimalused piiramatud. Ükskõik, kas soovite kaubelda hetketurul, avastada futuuridega kauplemist või teenida eksklusiivseid preemiaid, pakub MEXC laia valikut funktsioone teie krüptokogemuse täiustamiseks.

Kõik vajalikud MEXC funktsioonid on tagatud tipptasemel turvalisuse ja ööpäevaringse klienditoega. Avastage uurimat Enjin (ENJ) hinda, vaadake tulevat Enjin hinna ennustust või sukelduge ENJ ajaloosse juba täna!

Krüptovarade riskid, mida peaksite enne investeerimist teadma

Krüptovaradesse investeerimine võib pakkuda suurt potentsiaalset tootlust, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid. Enne Enjin või mis tahes muu krüptovaluuta ostmist on oluline neist riskidest aru saada.

Peamised kauplemisriskid, mida arvestada:

Volatiilsus
Krüptovaluutade hinnad võivad lühikese aja jooksul järsult kõikuda, mõjutades teie investeeringu väärtust.
Regulatiivne ebakindlus
Valitsuse määruste muudatused või investorite kaitse puudumine võivad mõjutada juurdepääsu ja seaduslikkust.
Likviidsusrisk
Mõnel tokenil võib olla väike kauplemismaht, mistõttu on neid stabiilse hinnaga raskem osta või müüa.
Keerukus
Krüptosüsteeme võib olla raske mõista, eriti algajatele, mis võib viia halbade otsuste langetamiseni.
Pettused ja ebareaalsed nõuded
Olge alati ettevaatlik garantiide, võltsitud kingituste või pakkumiste suhtes, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi.
Tsentraliseerimise risk
Liiga suurel määral ühele varale või kategooriale lootmine võib tuua kaasa suuremat kahju.

Enne Enjin investeerimist tehke kindlasti oma uurimistöö (DYOR) ja mõistke nii projekti kui ka turutingimusi. Teadlikud otsused viivad paremate tulemusteni. Lisateavet leiate MEXC krüpto pulsist ja vaadake Enjin (ENJ) hinda juba täna!

Värsked uudised

Will Bitcoin Peak in September? Liquidity Bubbles and Macro Risks

August 22, 2025

401(k) Revolution: Making the Historic Leap from Traditional Assets to Crypto

August 14, 2025

Three Major Warning Signals for Bitcoin: Is a Market Shift Just One Spark Away?

July 31, 2025
Kuvage rohkem

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

    1. Kuidas ma saan kohe Enjin osta?

  • ENJKohe ostmiseks registreeruge lihtsalt tasuta MEXC konto, tehke sissemakse USDT või fusaldusrahas, seejärel navigeerige hetketurule ja esitage ostukorraldus turu- või limiithindade abil.

    • 2. Kust ma saan Enjin osta?

  • Enjin saab osta krüptovaluutaplatvormidelt nagu MEXC, mis pakuvad sügavat likviidsust, ülimadalaid tasusid, kiiret täitmist ja sujuvat usaldusrahalt krüptole üleminekut, mida kõike toetab turvaline varade hoiustamine.

    • 3. Kui palju maksab praegu $1,000 Bitcoinis?

  • $1,000 väärtus Bitcoinis muutub pidevalt vastavalt BTC reaalajas hinnale. Praeguse konversioonimäära nägemiseks ja selleks, kui palju BTC-d $1,000 eest osta saaks, kontrollige reaalajas Bitcoini hinda.

    • 4. Kas ma saan investeerida Enjin $10?

  • Jah, saate ENJ investeerida juba alates $10! MEXC toetab väikeseid sissemakseid USDT-s või usaldusrahas, võimaldades algajatel alustada ilma suure kapitalita.

    • 5. Kui palju on 1 ENJ USDT-s?

  • 1 ENJ hind USDT-s kõigub vastavalt turule. Ajakohaste hindade, graafikute ja reaalajas turu sügavuse vaatamiseks külastage MEXC ENJ hinnalehte.

    • 6. Kas Enjin on ohutu osta?

  • Enjin MEXC-ist ostmine on turvaline: platvorm kasutab kahefaktorilist autentimist, krüpteeritud salvestust, KYC kinnitust ja külma rahakoti hoidmist.

    • 7. Miks Enjin hind nii tihti muutub?

  • Krüptovarad, näiteks Enjin, on turu pakkumise ja nõudluse, uudiste, kauplemismahu ja investorite meeleolu tõttu väga volatiilsed. Volatiilsus on normaalne, seega kaaluge riskide maandamiseks selliseid strateegiaid nagu DCA.

    • 8. Milliseid makseviise saan Enjin ostmiseks kasutada?

  • MEXC-s saate osta ENJ krediit-/deebetkaartide, Apple Pay, pangaülekannete, P2P või stabiilsete müntide sissemaksetega. See paindlikkus muudab krediitkaardi või Apple Payga Enjin ostmise väga lihtsaks.

    • 9. Kas Enjin ostmiseks on vaja KYC-d?

  • Jah, MEXC nõuab KYC kinnitust (isiku tuvastamist), et avada usaldusraha maksete tegemise võimalusi, näiteks krediitkaart või pangaülekanne. See suurendab ka platvormi turvalisust ja toetab vastavust nõuetele.

    • 10. Milline on minimaalne ENJ ostusumma?

  • MEXC hetketurul saab ENJ ostmist alustada sageli juba 10 USDT-ga, mis teeb selle uutele investoritele algajasõbralikuks.

    • 11. Kui kaua võtab aega krediitkaardiga Enjin ostmine?

  • Krediitkaardiga või Apple Payga MEXC-s tehtud ostud on tavaliselt peaaegu kohesed – raha laekub teie kontole kohe või mõne minuti jooksul, nii et saate kohe Enjin-ga kaubelda.

    • 12. Kas Enjin ostmisel on lisatasusid?

  • MEXC Enjin hetketurgudel kauplemisel võivad olla madalad tegija/võtja tasud või isegi 0% tegija tasu. Kaardiostude või P2P tehingutega võivad kaasneda võrgu- või teenustasud. Vaadake MEXC hinnakirja.

    • 13. Kas ma saan pärast ENJ ostmist MEXC-is seda hoiustada?

  • Jah! Pärast ENJ ostmist jääb see teie MEXC rahakotti, mida kaitsevad mitmekihiline krüptimine, 2FA, väljamaksete valged nimekirjad ja võrguühenduseta rahakott.

    • 14. Kuidas ma saan ENJ välisele rahakotile üle kanda?

  • MEXC-ist ENJ väljamaksmiseks minge jaotisse „Väljamakse“, sisestage oma välise rahakoti aadress (nt riist- või tarkvararahakott) ja kinnitage. Kaotsimineku vältimiseks kontrollige oma aadressi alati üle.

    • 15. Kas ma saan osta ENJ P2P kauplemisel?

  • Jah, MEXC P2P turg võimaldab teil ENJ otse kasutajatelt osta. Valige kohalik valuuta ja makseviis ning viige ost lõpule deponeerimiskaitsega.

    • 16. Milleks on ENJ eelturg mõeldud?

  • Kui MEXC on ENJ äsja börsil noteeritud, võib see pakkuda turueelseid kauplemissündmusi. Need varajased kauplemisaknad võimaldavad omanikel osta/müüa enne avalike hetketurgudel noteeringute algust.

    • 17. Kas ENJ on saadaval DEX-ides nagu Uniswap?

  • Kui ENJ on Ethereumi-põhine või toetab mõnda muud ahelat, võib see olla kaubeldav DEX-ides nagu Uniswap või PancakeSwap. See nõuab rahakottide, bensiinitasude ja libisemise haldamist.

    • 18. Kuidas ma saan reaalajas ENJ hinnagraafikuid kontrollida?

  • MEXC pakub tokenite hinnalehtedel reaalajas hENJ innagraafikuid, mahumõõdikuid ja sügavuse tööriistu. Kasutage neid hinnakõikumiste jälgimiseks ja sisenemis- või väljumispunktide planeerimiseks.

    • 19. Kas ma saan ENJ ostmisel seada stop-limit või take-profit orderi?

  • Jah, MEXC toetab eelorderi tüüpe, nagu stop-limit, take-profit ja OCO. Need aitavad teie strateegiat ENJ ostmisel või müümisel automatiseerida.

    • 20. Kas Enjin on hea pikaajaline investeering?

  • See, kas Enjin sobib pikaajaliseks investeeringuks, sõltub selle põhialustest ja teie enda eesmärkidest. Enne pühendumist uurige projekti, tokenite kasutamist, arendusmeeskonda ja tegevuskava.

    • 21. Kuidas maksud toimivad, kui ma ENJ ostan või müün?

  • Maksureeglid on riigiti erinevad. Paljudes jurisdiktsioonides ei ole Enjin ostmine maksustatav, kuid müümine või kauplemine võib kaasa tuua kapitalikasumi. Konsulteerige alati kohaliku raamatupidajaga.

    • 22. Kas ma saan ENJ ostmiseks kasutada Apple Pay-d?

  • Jah, kui teie riigis/regioonis seda toetatakse, lubab MEXC Apple Payga Enjin ostmist. See on kiire, turvaline ja mugav viis oma kontole raha kandmiseks mobiilseadme abil.

    • 23. Miks on CEX-i, DEX-i ja P2P hinnad erinevad?

  • Hinnad varieeruvad likviidsuse, tasude, kursivahe ja kasutajate nõudluse tõttu. CEX-id, näiteks MEXC, pakuvad tavaliselt kitsaid kursivahesid, samas kui DEX-id ja P2P-d võivad sisaldada lisatasusid või libisemist.

    • 24. Mida peaksin tegema, kui MEXC-ist Enjin ostes tekib probleeme?

  • Kui teil tekib Enjin ostmisel probleeme, võtke viivitamatult ühendust MEXC klienditeenindusega. Esitage probleemi kohta üksikasjad ja nad aitavad teil probleemi lahendada.

10,000 USDT ootab teid MEXC-is

Soovitage sõpradele, liituge igapäevaste ülesannetega ja võistelge futuuride edetabelis, et võita osa 10,000 USDT-st!

Register Bonus Icon

Registreeruge ja saage 10,000 USDT boonust

Low Fee Icon

Kogege kauplemist madalaima tasuga

Invite Friends Icon

Kutsuge oma sõpru ja teenige 20 USDT

Airdrop Icon

Teenige iga päev airdoppe MEXC Airdrop+ abil

MEXC konverter

Ostke krüptot enam kui 160 usaldusraha valuutaga

Krüpto usaldusraha kalkulaator

Kauplemisandmed

0.000
ENJ kaubeldi täna MEXC-s
$0.000
USD väärtuses ENJ kaubeldi täna MEXC-s

Erinevad üksusega Enjin hetketurul ja futuuridega kauplemise viisid

Pärast MEXC-s liitumist ja oma esimese USDT või üksuse ENJ tokeni edukat ostmist saate alustada kauplemist üksusega Enjin hetketurul või futuuridega, et saada suuremat tulu.

ENJ/USDT
$ --
$ --$ --
0.00%