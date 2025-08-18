E Money Network (EMYC) reaalajas hind on $ 0.02343. Viimase 24 tunni jooksul EMYC kaubeldud madalaim $ 0.02231 ja kõrgeim $ 0.0267 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMYCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.30715122277689194 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014184030324586042.
Lüliajalise tootluse osas on EMYC muutunud +1.07% viimase tunni jooksul, +0.47% 24 tunni vältel -5.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
E Money Network (EMYC) – turuteave
$ 3.06M
$ 250.66K
$ 9.37M
130.75M
400,000,000
BSC
E Money Network praegune turukapitalisatsioon on $ 3.06M$ 250.66K 24 tunnise kauplemismahuga. EMYC ringlev varu on 130.75M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
E Money Network (EMYC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse E Money Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001096
+0.47%
30 päeva
$ -0.00513
-17.97%
60 päeva
$ +0.00642
+37.74%
90 päeva
$ +0.0029
+14.12%
E Money Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris EMYC muutuse $ +0.0001096 (+0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
E Money Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00513 (-17.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
E Money Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EMYC $ +0.00642 (+37.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
E Money Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0029 (+14.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada E Money Network (EMYC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!
E Money Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie E Money Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EMYC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse E Money Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie E Money Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
E Money Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on E Money Network (EMYC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie E Money Network (EMYC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida E Money Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
E Money Network (EMYC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMYC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
E Money Network (EMYC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas E Money Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust E Money Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.