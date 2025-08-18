Mis on ZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZND Token kohta Kui palju on ZND Token (ZND) tänapäeval väärt? Reaalajas ZND hind USD on 0.4182 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZND/USD hind? $ 0.4182 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZND Token turukapitalisatsioon? ZND turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZND ringlev varu? ZND ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZND (ATH) hind? ZND saavutab ATH hinna summas 1.104128213509182 USD . Mis oli kõigi aegade ZND madalaim (ATL) hind? ZND nägi ATL hinda summas 0.05606759811937907 USD . Milline on ZND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZND kauplemismaht on $ 429.73K USD . Kas ZND sel aastal kõrgemale ka suundub? ZND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZND hinna ennustust

