ZND Token (ZND) reaalajas hind on $ 0.4182. Viimase 24 tunni jooksul ZND kaubeldud madalaim $ 0.4053 ja kõrgeim $ 0.4394 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.104128213509182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05606759811937907.
Lüliajalise tootluse osas on ZND muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +28.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZND Token (ZND) – turuteave
ZND Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 429.73K 24 tunnise kauplemismahuga. ZND ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 694222091. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 292.74M.
ZND Token (ZND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ZND Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00046
-0.11%
30 päeva
$ +0.2468
+143.99%
60 päeva
$ +0.3487
+501.72%
90 päeva
$ +0.3482
+497.42%
ZND Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZND muutuse $ -0.00046 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ZND Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2468 (+143.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ZND Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZND $ +0.3487 (+501.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ZND Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.3482 (+497.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ZND Token (ZND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.
ZND Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZND Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ZND Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZND Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ZND Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on ZND Token (ZND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZND Token (ZND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZND Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ZND Token (ZND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ZND Token (ZND) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ZND Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZND Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.