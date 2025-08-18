Rohkem infot ZND

ZND Token logo

ZND Token hind(ZND)

1 ZND/USD reaalajas hind:

-0.11%1D
USD
ZND Token (ZND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:09:14 (UTC+8)

ZND Token (ZND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.43%

-0.11%

+28.67%

+28.67%

ZND Token (ZND) reaalajas hind on $ 0.4182. Viimase 24 tunni jooksul ZND kaubeldud madalaim $ 0.4053 ja kõrgeim $ 0.4394 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZNDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.104128213509182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05606759811937907.

Lüliajalise tootluse osas on ZND muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +28.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZND Token (ZND) – turuteave

No.3426

0.00%

ETH

ZND Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 429.73K 24 tunnise kauplemismahuga. ZND ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 694222091. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 292.74M.

ZND Token (ZND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZND Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00046-0.11%
30 päeva$ +0.2468+143.99%
60 päeva$ +0.3487+501.72%
90 päeva$ +0.3482+497.42%
ZND Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZND muutuse $ -0.00046 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZND Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2468 (+143.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZND Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZND $ +0.3487 (+501.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZND Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.3482 (+497.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZND Token (ZND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZND Token hinnaajaloo lehte.

Mis on ZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

ZND Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZND Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZND Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZND Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZND Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZND Token (ZND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZND Token (ZND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZND Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZND Token hinna ennustust kohe!

ZND Token (ZND) tokenoomika

ZND Token (ZND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZND Token (ZND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZND Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZND Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZND kohalike valuutade suhtes

1 ZND Token(ZND)/VND
1 ZND Token(ZND)/AUD
1 ZND Token(ZND)/GBP
1 ZND Token(ZND)/EUR
1 ZND Token(ZND)/USD
1 ZND Token(ZND)/MYR
1 ZND Token(ZND)/TRY
1 ZND Token(ZND)/JPY
1 ZND Token(ZND)/ARS
1 ZND Token(ZND)/RUB
1 ZND Token(ZND)/INR
1 ZND Token(ZND)/IDR
1 ZND Token(ZND)/KRW
1 ZND Token(ZND)/PHP
1 ZND Token(ZND)/EGP
1 ZND Token(ZND)/BRL
1 ZND Token(ZND)/CAD
1 ZND Token(ZND)/BDT
1 ZND Token(ZND)/NGN
1 ZND Token(ZND)/UAH
1 ZND Token(ZND)/VES
1 ZND Token(ZND)/CLP
1 ZND Token(ZND)/PKR
1 ZND Token(ZND)/KZT
1 ZND Token(ZND)/THB
1 ZND Token(ZND)/TWD
1 ZND Token(ZND)/AED
1 ZND Token(ZND)/CHF
1 ZND Token(ZND)/HKD
1 ZND Token(ZND)/AMD
1 ZND Token(ZND)/MAD
1 ZND Token(ZND)/MXN
1 ZND Token(ZND)/PLN
1 ZND Token(ZND)/RON
1 ZND Token(ZND)/SEK
1 ZND Token(ZND)/BGN
1 ZND Token(ZND)/HUF
1 ZND Token(ZND)/CZK
1 ZND Token(ZND)/KWD
1 ZND Token(ZND)/ILS
1 ZND Token(ZND)/NOK
1 ZND Token(ZND)/NZD
$0.702576

ZND Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZND Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZND Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZND Token kohta

Kui palju on ZND Token (ZND) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZND hind USD on 0.4182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZND/USD hind?
Praegune hind ZND/USD on $ 0.4182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZND Token turukapitalisatsioon?
ZND turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZND ringlev varu?
ZND ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZND (ATH) hind?
ZND saavutab ATH hinna summas 1.104128213509182 USD.
Mis oli kõigi aegade ZND madalaim (ATL) hind?
ZND nägi ATL hinda summas 0.05606759811937907 USD.
Milline on ZND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZND kauplemismaht on $ 429.73K USD.
Kas ZND sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZND hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:09:14 (UTC+8)

ZND Token (ZND) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZND/USD kalkulaator

Summa

ZND
ZND
USD
USD

1 ZND = 0.4182 USD

Kauplemine: ZND

ZNDUSDT
-0.11%

