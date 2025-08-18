Rohkem infot EDGEN

LayerEdge hind(EDGEN)

1 EDGEN/USD reaalajas hind:

-1.42%1D
USD
LayerEdge (EDGEN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

LayerEdge (EDGEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.81%

-1.42%

-11.64%

-11.64%

LayerEdge (EDGEN) reaalajas hind on $ 0.007672. Viimase 24 tunni jooksul EDGEN kaubeldud madalaim $ 0.00756 ja kõrgeim $ 0.007935 näitab aktiivset turu volatiivsust. EDGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0252839382104077 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006328566966050231.

Lüliajalise tootluse osas on EDGEN muutunud -1.81% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel -11.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LayerEdge (EDGEN) – turuteave

No.2003

17.60%

ETH

LayerEdge praegune turukapitalisatsioon on $ 1.35M $ 97.83K 24 tunnise kauplemismahuga. EDGEN ringlev varu on 176.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.67M.

LayerEdge (EDGEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LayerEdge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00011053-1.42%
30 päeva$ +0.000451+6.24%
60 päeva$ -0.001978-20.50%
90 päeva$ +0.002672+53.44%
LayerEdge Hinnamuutus täna

Täna registreeris EDGEN muutuse $ -0.00011053 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LayerEdge 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000451 (+6.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LayerEdge 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EDGEN $ -0.001978 (-20.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LayerEdge 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002672 (+53.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LayerEdge (EDGEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LayerEdge hinnaajaloo lehte.

Mis on LayerEdge (EDGEN)

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

LayerEdge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LayerEdge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EDGEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LayerEdge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LayerEdge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LayerEdge hinna ennustus (USD)

Kui palju on LayerEdge (EDGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LayerEdge (EDGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LayerEdge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LayerEdge hinna ennustust kohe!

LayerEdge (EDGEN) tokenoomika

LayerEdge (EDGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LayerEdge (EDGEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LayerEdge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LayerEdge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EDGEN kohalike valuutade suhtes

1 LayerEdge(EDGEN)/VND
201.88868
1 LayerEdge(EDGEN)/AUD
A$0.01173816
1 LayerEdge(EDGEN)/GBP
0.00560056
1 LayerEdge(EDGEN)/EUR
0.0065212
1 LayerEdge(EDGEN)/USD
$0.007672
1 LayerEdge(EDGEN)/MYR
RM0.03229912
1 LayerEdge(EDGEN)/TRY
0.31294088
1 LayerEdge(EDGEN)/JPY
¥1.127784
1 LayerEdge(EDGEN)/ARS
ARS$9.95066072
1 LayerEdge(EDGEN)/RUB
0.611842
1 LayerEdge(EDGEN)/INR
0.67137672
1 LayerEdge(EDGEN)/IDR
Rp123.74191816
1 LayerEdge(EDGEN)/KRW
10.65548736
1 LayerEdge(EDGEN)/PHP
0.4338516
1 LayerEdge(EDGEN)/EGP
￡E.0.37040416
1 LayerEdge(EDGEN)/BRL
R$0.0414288
1 LayerEdge(EDGEN)/CAD
C$0.01058736
1 LayerEdge(EDGEN)/BDT
0.93168768
1 LayerEdge(EDGEN)/NGN
11.76685328
1 LayerEdge(EDGEN)/UAH
0.31616312
1 LayerEdge(EDGEN)/VES
Bs1.03572
1 LayerEdge(EDGEN)/CLP
$7.395808
1 LayerEdge(EDGEN)/PKR
Rs2.17332416
1 LayerEdge(EDGEN)/KZT
4.15369752
1 LayerEdge(EDGEN)/THB
฿0.2485728
1 LayerEdge(EDGEN)/TWD
NT$0.23039016
1 LayerEdge(EDGEN)/AED
د.إ0.02815624
1 LayerEdge(EDGEN)/CHF
Fr0.0061376
1 LayerEdge(EDGEN)/HKD
HK$0.05999504
1 LayerEdge(EDGEN)/AMD
֏2.93269872
1 LayerEdge(EDGEN)/MAD
.د.م0.06897128
1 LayerEdge(EDGEN)/MXN
$0.14369656
1 LayerEdge(EDGEN)/PLN
0.02792608
1 LayerEdge(EDGEN)/RON
лв0.03314304
1 LayerEdge(EDGEN)/SEK
kr0.07319088
1 LayerEdge(EDGEN)/BGN
лв0.01281224
1 LayerEdge(EDGEN)/HUF
Ft2.59183176
1 LayerEdge(EDGEN)/CZK
0.16065168
1 LayerEdge(EDGEN)/KWD
د.ك0.00233996
1 LayerEdge(EDGEN)/ILS
0.02585464
1 LayerEdge(EDGEN)/NOK
kr0.07802424
1 LayerEdge(EDGEN)/NZD
$0.01288896

LayerEdge ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LayerEdge võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LayerEdge ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LayerEdge kohta

Kui palju on LayerEdge (EDGEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas EDGEN hind USD on 0.007672 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EDGEN/USD hind?
Praegune hind EDGEN/USD on $ 0.007672. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LayerEdge turukapitalisatsioon?
EDGEN turukapitalisatsioon on $ 1.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EDGEN ringlev varu?
EDGEN ringlev varu on 176.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDGEN (ATH) hind?
EDGEN saavutab ATH hinna summas 0.0252839382104077 USD.
Mis oli kõigi aegade EDGEN madalaim (ATL) hind?
EDGEN nägi ATL hinda summas 0.006328566966050231 USD.
Milline on EDGEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EDGEN kauplemismaht on $ 97.83K USD.
Kas EDGEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
EDGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDGEN hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

