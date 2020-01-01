LayerEdge (EDGEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LayerEdge (EDGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LayerEdge (EDGEN) teave LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. Ametlik veebisait: https://www.layeredge.io Valge raamat: https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca Ostke EDGEN kohe!

LayerEdge (EDGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LayerEdge (EDGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.95M $ 6.95M $ 6.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04498 $ 0.04498 $ 0.04498 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006328566966050231 $ 0.006328566966050231 $ 0.006328566966050231 Praegune hind: $ 0.006947 $ 0.006947 $ 0.006947 Lisateave LayerEdge (EDGEN) hinna kohta

LayerEdge (EDGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LayerEdge (EDGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDGEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDGEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDGEN tokeni tokenoomikat, avastage EDGEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EDGEN Kas olete huvitatud LayerEdge (EDGEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EDGEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EDGEN MEXC-ist osta!

LayerEdge (EDGEN) hinna ajalugu EDGEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EDGEN hinna ajalugu kohe!

EDGEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EDGEN võiks suunduda? Meie EDGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EDGEN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!