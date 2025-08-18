Eden (EDEN) reaalajas hind on $ 0.066115. Viimase 24 tunni jooksul EDEN kaubeldud madalaim $ 0.06262 ja kõrgeim $ 0.066362 näitab aktiivset turu volatiivsust. EDENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.28463752 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006910344546482079.
Lüliajalise tootluse osas on EDEN muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.13% 24 tunni vältel +96.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Eden (EDEN) – turuteave
$ 874.88K
$ 54.32K
$ 16.53M
13.23M
250,000,000
100,000,000
5.29%
ETH
Eden praegune turukapitalisatsioon on $ 874.88K$ 54.32K 24 tunnise kauplemismahuga. EDEN ringlev varu on 13.23M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.53M.
Eden (EDEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Eden tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00008584
+0.13%
30 päeva
$ +0.033122
+100.39%
60 päeva
$ +0.053985
+445.05%
90 päeva
$ +0.053714
+433.14%
Eden Hinnamuutus täna
Täna registreeris EDEN muutuse $ +0.00008584 (+0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Eden 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.033122 (+100.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Eden 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EDEN $ +0.053985 (+445.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Eden 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.053714 (+433.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.
Eden (EDEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.