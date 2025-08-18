Rohkem infot EDEN

Eden logo

Eden hind(EDEN)

1 EDEN/USD reaalajas hind:

$0.066115
+0.13%1D
USD
Eden (EDEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:45 (UTC+8)

Eden (EDEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06262
24 h madal
$ 0.066362
24 h kõrge

$ 0.06262
$ 0.066362
$ 9.28463752
$ 0.006910344546482079
+0.02%

+0.13%

+96.87%

+96.87%

Eden (EDEN) reaalajas hind on $ 0.066115. Viimase 24 tunni jooksul EDEN kaubeldud madalaim $ 0.06262 ja kõrgeim $ 0.066362 näitab aktiivset turu volatiivsust. EDENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.28463752 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006910344546482079.

Lüliajalise tootluse osas on EDEN muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.13% 24 tunni vältel +96.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eden (EDEN) – turuteave

No.2759

$ 874.88K
$ 54.32K
$ 16.53M
13.23M
250,000,000
100,000,000
5.29%

ETH

Eden praegune turukapitalisatsioon on $ 874.88K $ 54.32K 24 tunnise kauplemismahuga. EDEN ringlev varu on 13.23M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.53M.

Eden (EDEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Eden tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00008584+0.13%
30 päeva$ +0.033122+100.39%
60 päeva$ +0.053985+445.05%
90 päeva$ +0.053714+433.14%
Eden Hinnamuutus täna

Täna registreeris EDEN muutuse $ +0.00008584 (+0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Eden 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.033122 (+100.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Eden 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EDEN $ +0.053985 (+445.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Eden 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.053714 (+433.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Eden (EDEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Eden hinnaajaloo lehte.

Mis on Eden (EDEN)

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

Eden on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Eden investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EDEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Eden kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Eden ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Eden hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eden (EDEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eden (EDEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eden nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eden hinna ennustust kohe!

Eden (EDEN) tokenoomika

Eden (EDEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Eden (EDEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Eden osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Eden osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EDEN kohalike valuutade suhtes

1 Eden(EDEN)/VND
1,739.816225
1 Eden(EDEN)/AUD
A$0.1004948
1 Eden(EDEN)/GBP
0.04826395
1 Eden(EDEN)/EUR
0.05619775
1 Eden(EDEN)/USD
$0.066115
1 Eden(EDEN)/MYR
RM0.27834415
1 Eden(EDEN)/TRY
2.69683085
1 Eden(EDEN)/JPY
¥9.718905
1 Eden(EDEN)/ARS
ARS$85.75181615
1 Eden(EDEN)/RUB
5.27002665
1 Eden(EDEN)/INR
5.78572365
1 Eden(EDEN)/IDR
Rp1,066.37081845
1 Eden(EDEN)/KRW
91.8258012
1 Eden(EDEN)/PHP
3.73880325
1 Eden(EDEN)/EGP
￡E.3.1907099
1 Eden(EDEN)/BRL
R$0.357021
1 Eden(EDEN)/CAD
C$0.0912387
1 Eden(EDEN)/BDT
8.0290056
1 Eden(EDEN)/NGN
101.4032201
1 Eden(EDEN)/UAH
2.72459915
1 Eden(EDEN)/VES
Bs8.925525
1 Eden(EDEN)/CLP
$63.73486
1 Eden(EDEN)/PKR
Rs18.7290572
1 Eden(EDEN)/KZT
35.79532215
1 Eden(EDEN)/THB
฿2.1355145
1 Eden(EDEN)/TWD
NT$1.98543345
1 Eden(EDEN)/AED
د.إ0.24264205
1 Eden(EDEN)/CHF
Fr0.052892
1 Eden(EDEN)/HKD
HK$0.5170193
1 Eden(EDEN)/AMD
֏25.2731199
1 Eden(EDEN)/MAD
.د.م0.59437385
1 Eden(EDEN)/MXN
$1.24759005
1 Eden(EDEN)/PLN
0.2406586
1 Eden(EDEN)/RON
лв0.2856168
1 Eden(EDEN)/SEK
kr0.63139825
1 Eden(EDEN)/BGN
лв0.11041205
1 Eden(EDEN)/HUF
Ft22.320424
1 Eden(EDEN)/CZK
1.3818035
1 Eden(EDEN)/KWD
د.ك0.020165075
1 Eden(EDEN)/ILS
0.22280755
1 Eden(EDEN)/NOK
kr0.67371185
1 Eden(EDEN)/NZD
$0.1110732

Eden ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Eden võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Eden ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eden kohta

Kui palju on Eden (EDEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas EDEN hind USD on 0.066115 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EDEN/USD hind?
Praegune hind EDEN/USD on $ 0.066115. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eden turukapitalisatsioon?
EDEN turukapitalisatsioon on $ 874.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EDEN ringlev varu?
EDEN ringlev varu on 13.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDEN (ATH) hind?
EDEN saavutab ATH hinna summas 9.28463752 USD.
Mis oli kõigi aegade EDEN madalaim (ATL) hind?
EDEN nägi ATL hinda summas 0.006910344546482079 USD.
Milline on EDEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EDEN kauplemismaht on $ 54.32K USD.
Kas EDEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
EDEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDEN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:45 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

