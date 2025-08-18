Rohkem infot DSYNC

Destra Network hind(DSYNC)

1 DSYNC/USD reaalajas hind:

$0.13536
-0.52%1D
USD
Destra Network (DSYNC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:10 (UTC+8)

Destra Network (DSYNC) hinna teave (USD)

$ 0.13272
24 h madal
24 h kõrge

-0.99%

-0.52%

-12.87%

-12.87%

Destra Network (DSYNC) reaalajas hind on $ 0.13536. Viimase 24 tunni jooksul DSYNC kaubeldud madalaim $ 0.13272 ja kõrgeim $ 0.14054 näitab aktiivset turu volatiivsust. DSYNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5513112629242496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005953619308782976.

Lüliajalise tootluse osas on DSYNC muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel -12.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Destra Network (DSYNC) – turuteave

No.307

$ 131.97M
$ 2.73M
$ 135.36M
974.95M
1,000,000,000
999,874,315.1676701
97.49%

ETH

Destra Network praegune turukapitalisatsioon on $ 131.97M $ 2.73M 24 tunnise kauplemismahuga. DSYNC ringlev varu on 974.95M, mille koguvaru on 999874315.1676701. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 135.36M.

Destra Network (DSYNC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Destra Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007076-0.52%
30 päeva$ +0.00373+2.83%
60 päeva$ +0.02246+19.89%
90 päeva$ -0.00984-6.78%
Destra Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris DSYNC muutuse $ -0.0007076 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Destra Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00373 (+2.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Destra Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DSYNC $ +0.02246 (+19.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Destra Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00984 (-6.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Destra Network (DSYNC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Destra Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Destra Network (DSYNC)

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Destra Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Destra Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DSYNC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Destra Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Destra Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Destra Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Destra Network (DSYNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Destra Network (DSYNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Destra Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Destra Network hinna ennustust kohe!

Destra Network (DSYNC) tokenoomika

Destra Network (DSYNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DSYNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Destra Network (DSYNC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Destra Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Destra Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DSYNC kohalike valuutade suhtes

Destra Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Destra Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Destra Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Destra Network kohta

Kui palju on Destra Network (DSYNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas DSYNC hind USD on 0.13536 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DSYNC/USD hind?
Praegune hind DSYNC/USD on $ 0.13536. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Destra Network turukapitalisatsioon?
DSYNC turukapitalisatsioon on $ 131.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DSYNC ringlev varu?
DSYNC ringlev varu on 974.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DSYNC (ATH) hind?
DSYNC saavutab ATH hinna summas 0.5513112629242496 USD.
Mis oli kõigi aegade DSYNC madalaim (ATL) hind?
DSYNC nägi ATL hinda summas 0.005953619308782976 USD.
Milline on DSYNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DSYNC kauplemismaht on $ 2.73M USD.
Kas DSYNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
DSYNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DSYNC hinna ennustust.
Destra Network (DSYNC) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

