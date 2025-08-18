Rohkem infot DNX

Dynex logo

Dynex hind(DNX)

1 DNX/USD reaalajas hind:

-0.55%1D
USD
Dynex (DNX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:25:52 (UTC+8)

Dynex (DNX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.24%

-0.54%

-18.66%

-18.66%

Dynex (DNX) reaalajas hind on $ 0.06054. Viimase 24 tunni jooksul DNX kaubeldud madalaim $ 0.05909 ja kõrgeim $ 0.06291 näitab aktiivset turu volatiivsust. DNXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3643865798324275 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.023577616456842587.

Lüliajalise tootluse osas on DNX muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -18.66% viimase 7 päeva jooksul.

Dynex (DNX) – turuteave

No.1325

94.67%

DNX

Dynex praegune turukapitalisatsioon on $ 6.30M $ 44.80K 24 tunnise kauplemismahuga. DNX ringlev varu on 104.14M, mille koguvaru on 104142904.53809077. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.66M.

Dynex (DNX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dynex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003348-0.54%
30 päeva$ +0.03485+135.65%
60 päeva$ +0.02311+61.74%
90 päeva$ +0.03558+142.54%
Dynex Hinnamuutus täna

Täna registreeris DNX muutuse $ -0.0003348 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dynex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03485 (+135.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dynex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DNX $ +0.02311 (+61.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dynex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03558 (+142.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dynex (DNX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dynex hinnaajaloo lehte.

Mis on Dynex (DNX)

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Dynex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dynex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DNX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dynex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dynex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dynex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dynex (DNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dynex (DNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dynex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dynex hinna ennustust kohe!

Dynex (DNX) tokenoomika

Dynex (DNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dynex (DNX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dynex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dynex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DNX kohalike valuutade suhtes

Dynex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dynex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dynex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dynex kohta

Kui palju on Dynex (DNX) tänapäeval väärt?
Reaalajas DNX hind USD on 0.06054 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DNX/USD hind?
Praegune hind DNX/USD on $ 0.06054. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dynex turukapitalisatsioon?
DNX turukapitalisatsioon on $ 6.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DNX ringlev varu?
DNX ringlev varu on 104.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DNX (ATH) hind?
DNX saavutab ATH hinna summas 1.3643865798324275 USD.
Mis oli kõigi aegade DNX madalaim (ATL) hind?
DNX nägi ATL hinda summas 0.023577616456842587 USD.
Milline on DNX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DNX kauplemismaht on $ 44.80K USD.
Kas DNX sel aastal kõrgemale ka suundub?
DNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DNX hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:25:52 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

