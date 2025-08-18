Dynex (DNX) reaalajas hind on $ 0.06054. Viimase 24 tunni jooksul DNX kaubeldud madalaim $ 0.05909 ja kõrgeim $ 0.06291 näitab aktiivset turu volatiivsust. DNXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3643865798324275 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.023577616456842587.
Lüliajalise tootluse osas on DNX muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -18.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dynex (DNX) – turuteave
No.1325
$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M
$ 44.80K
$ 44.80K$ 44.80K
$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M
104.14M
104.14M 104.14M
110,000,000
110,000,000 110,000,000
104,142,904.53809077
104,142,904.53809077 104,142,904.53809077
94.67%
DNX
Dynex praegune turukapitalisatsioon on $ 6.30M$ 44.80K 24 tunnise kauplemismahuga. DNX ringlev varu on 104.14M, mille koguvaru on 104142904.53809077. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.66M.
Dynex (DNX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dynex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003348
-0.54%
30 päeva
$ +0.03485
+135.65%
60 päeva
$ +0.02311
+61.74%
90 päeva
$ +0.03558
+142.54%
Dynex Hinnamuutus täna
Täna registreeris DNX muutuse $ -0.0003348 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dynex 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03485 (+135.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dynex 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DNX $ +0.02311 (+61.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dynex 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03558 (+142.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dynex (DNX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.
Dynex hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dynex (DNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dynex (DNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dynex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dynex (DNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
