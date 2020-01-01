Dynex (DNX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dynex (DNX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dynex (DNX) teave Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Ametlik veebisait: https://dynexcoin.org/ Valge raamat: https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Plokiahela Explorer: https://blockexplorer.dynexcoin.org/ Ostke DNX kohe!

Dynex (DNX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dynex (DNX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Koguvaru: $ 104.19M $ 104.19M $ 104.19M Ringlev varu: $ 104.19M $ 104.19M $ 104.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 Praegune hind: $ 0.05028 $ 0.05028 $ 0.05028 Lisateave Dynex (DNX) hinna kohta

Dynex (DNX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dynex (DNX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DNX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DNX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DNX tokeni tokenoomikat, avastage DNX tokeni reaalajas hinda!

Dynex (DNX) hinna ajalugu DNX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DNX hinna ajalugu kohe!

DNX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DNX võiks suunduda? Meie DNX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DNX tokeni hinna ennustust kohe!

