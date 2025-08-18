Rohkem infot DEXTF

Memento hind(DEXTF)

1 DEXTF/USD reaalajas hind:

$0.1516
+2.04%1D
USD
Memento (DEXTF) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:25:13 (UTC+8)

Memento (DEXTF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.13151
24 h madal
$ 0.15735
24 h kõrge

$ 0.13151
$ 0.15735
$ 63.853741075623304
$ 0
-0.16%

+2.04%

-0.14%

-0.14%

Memento (DEXTF) reaalajas hind on $ 0.1516. Viimase 24 tunni jooksul DEXTF kaubeldud madalaim $ 0.13151 ja kõrgeim $ 0.15735 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEXTFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 63.853741075623304 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DEXTF muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +2.04% 24 tunni vältel -0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Memento (DEXTF) – turuteave

No.3894

$ 0.00
$ 113.34K
$ 15.16M
0.00
100,000,000
99,976,468.1665991
0.00%

ETH

Memento praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 113.34K 24 tunnise kauplemismahuga. DEXTF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 99976468.1665991. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.16M.

Memento (DEXTF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Memento tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0030308+2.04%
30 päeva$ +0.04187+38.15%
60 päeva$ -0.00094-0.62%
90 päeva$ -0.0457-23.17%
Memento Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEXTF muutuse $ +0.0030308 (+2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Memento 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04187 (+38.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Memento 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEXTF $ -0.00094 (-0.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Memento 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0457 (-23.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Memento (DEXTF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Memento hinnaajaloo lehte.

Mis on Memento (DEXTF)

DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).

Memento on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Memento investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEXTF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Memento kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Memento ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Memento hinna ennustus (USD)

Kui palju on Memento (DEXTF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memento (DEXTF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memento nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Memento hinna ennustust kohe!

Memento (DEXTF) tokenoomika

Memento (DEXTF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEXTF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Memento (DEXTF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Memento osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Memento osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEXTF kohalike valuutade suhtes

1 Memento(DEXTF)/VND
3,989.354
1 Memento(DEXTF)/AUD
A$0.230432
1 Memento(DEXTF)/GBP
0.110668
1 Memento(DEXTF)/EUR
0.12886
1 Memento(DEXTF)/USD
$0.1516
1 Memento(DEXTF)/MYR
RM0.638236
1 Memento(DEXTF)/TRY
6.183764
1 Memento(DEXTF)/JPY
¥22.2852
1 Memento(DEXTF)/ARS
ARS$196.626716
1 Memento(DEXTF)/RUB
12.084036
1 Memento(DEXTF)/INR
13.266516
1 Memento(DEXTF)/IDR
Rp2,445.160948
1 Memento(DEXTF)/KRW
210.554208
1 Memento(DEXTF)/PHP
8.57298
1 Memento(DEXTF)/EGP
￡E.7.316216
1 Memento(DEXTF)/BRL
R$0.81864
1 Memento(DEXTF)/CAD
C$0.209208
1 Memento(DEXTF)/BDT
18.410304
1 Memento(DEXTF)/NGN
232.514984
1 Memento(DEXTF)/UAH
6.247436
1 Memento(DEXTF)/VES
Bs20.466
1 Memento(DEXTF)/CLP
$146.1424
1 Memento(DEXTF)/PKR
Rs42.945248
1 Memento(DEXTF)/KZT
82.077756
1 Memento(DEXTF)/THB
฿4.910324
1 Memento(DEXTF)/TWD
NT$4.552548
1 Memento(DEXTF)/AED
د.إ0.556372
1 Memento(DEXTF)/CHF
Fr0.12128
1 Memento(DEXTF)/HKD
HK$1.185512
1 Memento(DEXTF)/AMD
֏57.950616
1 Memento(DEXTF)/MAD
.د.م1.362884
1 Memento(DEXTF)/MXN
$2.860692
1 Memento(DEXTF)/PLN
0.551824
1 Memento(DEXTF)/RON
лв0.654912
1 Memento(DEXTF)/SEK
kr1.44778
1 Memento(DEXTF)/BGN
лв0.253172
1 Memento(DEXTF)/HUF
Ft51.18016
1 Memento(DEXTF)/CZK
3.16844
1 Memento(DEXTF)/KWD
د.ك0.046238
1 Memento(DEXTF)/ILS
0.510892
1 Memento(DEXTF)/NOK
kr1.544804
1 Memento(DEXTF)/NZD
$0.254688

Memento ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Memento võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Memento ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Memento kohta

Kui palju on Memento (DEXTF) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEXTF hind USD on 0.1516 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEXTF/USD hind?
Praegune hind DEXTF/USD on $ 0.1516. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Memento turukapitalisatsioon?
DEXTF turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEXTF ringlev varu?
DEXTF ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEXTF (ATH) hind?
DEXTF saavutab ATH hinna summas 63.853741075623304 USD.
Mis oli kõigi aegade DEXTF madalaim (ATL) hind?
DEXTF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DEXTF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEXTF kauplemismaht on $ 113.34K USD.
Kas DEXTF sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEXTF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEXTF hinna ennustust.
2025-08-18 02:25:13 (UTC+8)

Memento (DEXTF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

