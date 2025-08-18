Memento (DEXTF) reaalajas hind on $ 0.1516. Viimase 24 tunni jooksul DEXTF kaubeldud madalaim $ 0.13151 ja kõrgeim $ 0.15735 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEXTFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 63.853741075623304 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DEXTF muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +2.04% 24 tunni vältel -0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Memento (DEXTF) – turuteave
No.3894
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 113.34K
$ 113.34K$ 113.34K
$ 15.16M
$ 15.16M$ 15.16M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
99,976,468.1665991
99,976,468.1665991 99,976,468.1665991
0.00%
ETH
Memento praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 113.34K 24 tunnise kauplemismahuga. DEXTF ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 99976468.1665991. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.16M.
Memento (DEXTF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Memento tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0030308
+2.04%
30 päeva
$ +0.04187
+38.15%
60 päeva
$ -0.00094
-0.62%
90 päeva
$ -0.0457
-23.17%
Memento Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEXTF muutuse $ +0.0030308 (+2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Memento 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04187 (+38.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Memento 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEXTF $ -0.00094 (-0.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Memento 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0457 (-23.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.).
Memento hinna ennustus (USD)
Kui palju on Memento (DEXTF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memento (DEXTF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memento nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Memento (DEXTF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEXTF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
