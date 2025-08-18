() reaalajas hind on $ 0.13377. Viimase 24 tunni jooksul kaubeldud madalaim $ 0.1236 ja kõrgeim $ 0.14 näitab aktiivset turu volatiivsust. kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.161582695041003 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.055093699723331745.
Lüliajalise tootluse osas on muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
$ 39.24M
$ 107.54K
$ 133.77M
293.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
praegune turukapitalisatsioon on $ 39.24M$ 107.54K 24 tunnise kauplemismahuga. ringlev varu on 293.33M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.77M.
() hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
--
0.00%
30 päeva
$ +0.12377
+1,237.70%
60 päeva
$ +0.12377
+1,237.70%
90 päeva
$ +0.12377
+1,237.70%
Hinnamuutus täna
Täna registreeris muutuse -- (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.12377 (+1,237.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus $ +0.12377 (+1,237.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.12377 (+1,237.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada () kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.
on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
hinna ennustus (USD)
Kui palju on () väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie () varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
() tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
() ostujuhend
Kas otsite, kuidas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
/USD kalkulaator
Summa
USD
1 = 0.13377 USD
Kauplemine:
Liituge MEXC-ga juba täna
