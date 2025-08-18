Rohkem infot

Hinnainfo

Valge raamat

Ametlik veebisait

Tokenoomika

Hinnaprognoos

Ajalugu

– ostujuhend

-usaldusraha valuutakonverter

Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

logo

hind()

1 /USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
() reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:03:02 (UTC+8)

() hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1236
$ 0.1236$ 0.1236
24 h madal
$ 0.14
$ 0.14$ 0.14
24 h kõrge

$ 0.1236
$ 0.1236$ 0.1236

$ 0.14
$ 0.14$ 0.14

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-0.47%

0.00%

+3.98%

+3.98%

() reaalajas hind on $ 0.13377. Viimase 24 tunni jooksul kaubeldud madalaim $ 0.1236 ja kõrgeim $ 0.14 näitab aktiivset turu volatiivsust. kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.161582695041003 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.055093699723331745.

Lüliajalise tootluse osas on muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

() – turuteave

No.683

$ 39.24M
$ 39.24M$ 39.24M

$ 107.54K
$ 107.54K$ 107.54K

$ 133.77M
$ 133.77M$ 133.77M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

praegune turukapitalisatsioon on $ 39.24M $ 107.54K 24 tunnise kauplemismahuga. ringlev varu on 293.33M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.77M.

() hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna--0.00%
30 päeva$ +0.12377+1,237.70%
60 päeva$ +0.12377+1,237.70%
90 päeva$ +0.12377+1,237.70%
Hinnamuutus täna

Täna registreeris muutuse -- (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.12377 (+1,237.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus $ +0.12377 (+1,237.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.12377 (+1,237.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada () kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe hinnaajaloo lehte.

Mis on ()

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

hinna ennustus (USD)

Kui palju on () väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie () varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake hinna ennustust kohe!

() tokenoomika

() tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

() ostujuhend

Kas otsite, kuidas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

kohalike valuutade suhtes

1 ()/VND
3,520.15755
1 ()/AUD
A$0.2033304
1 ()/GBP
0.0976521
1 ()/EUR
0.1137045
1 ()/USD
$0.13377
1 ()/MYR
RM0.5631717
1 ()/TRY
5.4564783
1 ()/JPY
¥19.66419
1 ()/ARS
ARS$173.5010277
1 ()/RUB
10.6628067
1 ()/INR
11.7062127
1 ()/IDR
Rp2,157.5803431
1 ()/KRW
185.7904776
1 ()/PHP
7.5646935
1 ()/EGP
￡E.6.4557402
1 ()/BRL
R$0.722358
1 ()/CAD
C$0.1846026
1 ()/BDT
16.2450288
1 ()/NGN
205.1683998
1 ()/UAH
5.5126617
1 ()/VES
Bs18.05895
1 ()/CLP
$128.95428
1 ()/PKR
Rs37.8943656
1 ()/KZT
72.4244157
1 ()/THB
฿4.320771
1 ()/TWD
NT$4.0171131
1 ()/AED
د.إ0.4909359
1 ()/CHF
Fr0.107016
1 ()/HKD
HK$1.0460814
1 ()/AMD
֏51.1349202
1 ()/MAD
.د.م1.2025923
1 ()/MXN
$2.5242399
1 ()/PLN
0.4869228
1 ()/RON
лв0.5778864
1 ()/SEK
kr1.2775035
1 ()/BGN
лв0.2233959
1 ()/HUF
Ft45.160752
1 ()/CZK
2.795793
1 ()/KWD
د.ك0.04079985
1 ()/ILS
0.4508049
1 ()/NOK
kr1.3631163
1 ()/NZD
$0.2247336

ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse kohta

Kui palju on () tänapäeval väärt?
Reaalajas hind USD on 0.13377 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune /USD hind?
Praegune hind /USD on $ 0.13377. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on turukapitalisatsioon?
turukapitalisatsioon on $ 39.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ringlev varu?
ringlev varu on 293.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim (ATH) hind?
saavutab ATH hinna summas 0.161582695041003 USD.
Mis oli kõigi aegade madalaim (ATL) hind?
nägi ATL hinda summas 0.055093699723331745 USD.
Milline on kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine kauplemismaht on $ 107.54K USD.
Kas sel aastal kõrgemale ka suundub?
võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:03:02 (UTC+8)

() Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

/USD kalkulaator

Summa

USD
USD

1 = 0.13377 USD

Kauplemine:

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu