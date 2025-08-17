Rohkem infot AVAX

Avalanche hind(AVAX)

$25.37
+4.79%1D
Avalanche (AVAX) reaalajas hinnagraafik
Avalanche (AVAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 23.9
24 h madal
$ 25.4
24 h kõrge

$ 23.9
$ 25.4
$ 146.21786401299232
$ 2.7888219
+1.35%

+4.79%

+6.01%

+6.01%

Avalanche (AVAX) reaalajas hind on $ 25.39. Viimase 24 tunni jooksul AVAX kaubeldud madalaim $ 23.9 ja kõrgeim $ 25.4 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 146.21786401299232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.7888219.

Lüliajalise tootluse osas on AVAX muutunud +1.35% viimase tunni jooksul, +4.79% 24 tunni vältel +6.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Avalanche (AVAX) – turuteave

No.18

$ 10.72B
$ 26.66M
$ 18.17B
422.28M
715,748,719
457,277,985.48916084
58.99%

0.25%

AVAX_XCHAIN

Avalanche praegune turukapitalisatsioon on $ 10.72B $ 26.66M 24 tunnise kauplemismahuga. AVAX ringlev varu on 422.28M, mille koguvaru on 457277985.48916084. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.17B.

Avalanche (AVAX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Avalanche tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +1.1597+4.79%
30 päeva$ +1.63+6.86%
60 päeva$ +7.04+38.36%
90 päeva$ +3.31+14.99%
Avalanche Hinnamuutus täna

Täna registreeris AVAX muutuse $ +1.1597 (+4.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Avalanche 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.63 (+6.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Avalanche 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVAX $ +7.04 (+38.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Avalanche 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.31 (+14.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Avalanche (AVAX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Avalanche hinnaajaloo lehte.

Mis on Avalanche (AVAX)

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

Avalanche on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Avalanche investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AVAX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Avalanche kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Avalanche ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Avalanche hinna ennustus (USD)

Kui palju on Avalanche (AVAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avalanche (AVAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avalanche nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Avalanche hinna ennustust kohe!

Avalanche (AVAX) tokenoomika

Avalanche (AVAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Avalanche (AVAX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Avalanche osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Avalanche osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AVAX kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Avalanche võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Avalanche (AVAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVAX hind USD on 25.39 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVAX/USD hind?
Praegune hind AVAX/USD on $ 25.39. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Avalanche turukapitalisatsioon?
AVAX turukapitalisatsioon on $ 10.72B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVAX ringlev varu?
AVAX ringlev varu on 422.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVAX (ATH) hind?
AVAX saavutab ATH hinna summas 146.21786401299232 USD.
Mis oli kõigi aegade AVAX madalaim (ATL) hind?
AVAX nägi ATL hinda summas 2.7888219 USD.
Milline on AVAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVAX kauplemismaht on $ 26.66M USD.
Kas AVAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVAX hinna ennustust.
Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

