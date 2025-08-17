Avalanche (AVAX) reaalajas hind on $ 25.39. Viimase 24 tunni jooksul AVAX kaubeldud madalaim $ 23.9 ja kõrgeim $ 25.4 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 146.21786401299232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.7888219.
Lüliajalise tootluse osas on AVAX muutunud +1.35% viimase tunni jooksul, +4.79% 24 tunni vältel +6.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Avalanche (AVAX) – turuteave
Avalanche praegune turukapitalisatsioon on $ 10.72B$ 26.66M 24 tunnise kauplemismahuga. AVAX ringlev varu on 422.28M, mille koguvaru on 457277985.48916084. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.17B.
Avalanche (AVAX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Avalanche tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +1.1597
+4.79%
30 päeva
$ +1.63
+6.86%
60 päeva
$ +7.04
+38.36%
90 päeva
$ +3.31
+14.99%
Avalanche Hinnamuutus täna
Täna registreeris AVAX muutuse $ +1.1597 (+4.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Avalanche 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.63 (+6.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Avalanche 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVAX $ +7.04 (+38.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Avalanche 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.31 (+14.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Avalanche (AVAX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.
Avalanche hinna ennustus (USD)
Kui palju on Avalanche (AVAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avalanche (AVAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avalanche nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Avalanche (AVAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Avalanche (AVAX) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.