() teave DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience. Ametlik veebisait: https://darkstar.center Valge raamat: https://whitepaper.darkstar.center/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005 Ostke kohe!

() tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage () peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 293.33M $ 293.33M $ 293.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 138.57M $ 138.57M $ 138.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17739 $ 0.17739 $ 0.17739 Kõigi aegade madalaim: $ 0.055093699723331745 $ 0.055093699723331745 $ 0.055093699723331745 Praegune hind: $ 0.13857 $ 0.13857 $ 0.13857 Lisateave () hinna kohta

() tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud () tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate tokeni tokenoomikat, avastage tokeni reaalajas hinda!

