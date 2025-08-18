Rohkem infot CULT

Milady Cult hind(CULT)

$0.0015967
-0.33%1D
Milady Cult (CULT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:21 (UTC+8)

Milady Cult (CULT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0015185
24 h madal
$ 0.0016076
24 h kõrge

$ 0.0015185
$ 0.0016076
$ 0.010609859345425665
$ 0.00040895745274404
-0.22%

-0.33%

-21.10%

-21.10%

Milady Cult (CULT) reaalajas hind on $ 0.0015964. Viimase 24 tunni jooksul CULT kaubeldud madalaim $ 0.0015185 ja kõrgeim $ 0.0016076 näitab aktiivset turu volatiivsust. CULTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.010609859345425665 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00040895745274404.

Lüliajalise tootluse osas on CULT muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -21.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Milady Cult (CULT) – turuteave

No.3424

$ 0.00
$ 500.94K
$ 159.64M
0.00
100,000,000,000
100,000,000,000
0.00%

ETH

Milady Cult praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 500.94K 24 tunnise kauplemismahuga. CULT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 159.64M.

Milady Cult (CULT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Milady Cult tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000005287-0.33%
30 päeva$ +0.0007355+85.43%
60 päeva$ +0.0010601+197.66%
90 päeva$ +0.0007205+82.25%
Milady Cult Hinnamuutus täna

Täna registreeris CULT muutuse $ -0.000005287 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Milady Cult 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0007355 (+85.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Milady Cult 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CULT $ +0.0010601 (+197.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Milady Cult 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0007205 (+82.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Milady Cult (CULT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Milady Cult hinnaajaloo lehte.

Mis on Milady Cult (CULT)

CULT is a meme coin.

Milady Cult on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Milady Cult investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CULT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Milady Cult kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Milady Cult ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Milady Cult hinna ennustus (USD)

Kui palju on Milady Cult (CULT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Milady Cult (CULT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Milady Cult nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Milady Cult hinna ennustust kohe!

Milady Cult (CULT) tokenoomika

Milady Cult (CULT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CULT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milady Cult (CULT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Milady Cult osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Milady Cult osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CULT kohalike valuutade suhtes

1 Milady Cult(CULT)/VND
42.009266
1 Milady Cult(CULT)/AUD
A$0.002442492
1 Milady Cult(CULT)/GBP
0.001165372
1 Milady Cult(CULT)/EUR
0.00135694
1 Milady Cult(CULT)/USD
$0.0015964
1 Milady Cult(CULT)/MYR
RM0.006720844
1 Milady Cult(CULT)/TRY
0.065117156
1 Milady Cult(CULT)/JPY
¥0.2346708
1 Milady Cult(CULT)/ARS
ARS$2.070546764
1 Milady Cult(CULT)/RUB
0.1273129
1 Milady Cult(CULT)/INR
0.139700964
1 Milady Cult(CULT)/IDR
Rp25.748383492
1 Milady Cult(CULT)/KRW
2.217208032
1 Milady Cult(CULT)/PHP
0.09027642
1 Milady Cult(CULT)/EGP
￡E.0.077074192
1 Milady Cult(CULT)/BRL
R$0.00862056
1 Milady Cult(CULT)/CAD
C$0.002203032
1 Milady Cult(CULT)/BDT
0.193866816
1 Milady Cult(CULT)/NGN
2.448462536
1 Milady Cult(CULT)/UAH
0.065787644
1 Milady Cult(CULT)/VES
Bs0.215514
1 Milady Cult(CULT)/CLP
$1.5389296
1 Milady Cult(CULT)/PKR
Rs0.452228192
1 Milady Cult(CULT)/KZT
0.864306924
1 Milady Cult(CULT)/THB
฿0.05172336
1 Milady Cult(CULT)/TWD
NT$0.047939892
1 Milady Cult(CULT)/AED
د.إ0.005858788
1 Milady Cult(CULT)/CHF
Fr0.00127712
1 Milady Cult(CULT)/HKD
HK$0.012483848
1 Milady Cult(CULT)/AMD
֏0.610239864
1 Milady Cult(CULT)/MAD
.د.م0.014351636
1 Milady Cult(CULT)/MXN
$0.029900572
1 Milady Cult(CULT)/PLN
0.005810896
1 Milady Cult(CULT)/RON
лв0.006896448
1 Milady Cult(CULT)/SEK
kr0.015229656
1 Milady Cult(CULT)/BGN
лв0.002665988
1 Milady Cult(CULT)/HUF
Ft0.539311812
1 Milady Cult(CULT)/CZK
0.033428616
1 Milady Cult(CULT)/KWD
د.ك0.000486902
1 Milady Cult(CULT)/ILS
0.005379868
1 Milady Cult(CULT)/NOK
kr0.016235388
1 Milady Cult(CULT)/NZD
$0.002681952

Milady Cult ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Milady Cult võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Milady Cult ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Milady Cult kohta

Kui palju on Milady Cult (CULT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CULT hind USD on 0.0015964 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CULT/USD hind?
Praegune hind CULT/USD on $ 0.0015964. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Milady Cult turukapitalisatsioon?
CULT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CULT ringlev varu?
CULT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CULT (ATH) hind?
CULT saavutab ATH hinna summas 0.010609859345425665 USD.
Mis oli kõigi aegade CULT madalaim (ATL) hind?
CULT nägi ATL hinda summas 0.00040895745274404 USD.
Milline on CULT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CULT kauplemismaht on $ 500.94K USD.
Kas CULT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CULT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CULT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:21 (UTC+8)

Milady Cult (CULT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

