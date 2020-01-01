Milady Cult (CULT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Milady Cult (CULT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Milady Cult (CULT) teave CULT is a meme coin. Ametlik veebisait: https://cult.inc/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 Ostke CULT kohe!

Milady Cult (CULT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Milady Cult (CULT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 133.27M $ 133.27M $ 133.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00899 $ 0.00899 $ 0.00899 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 Praegune hind: $ 0.0013327 $ 0.0013327 $ 0.0013327 Lisateave Milady Cult (CULT) hinna kohta

Milady Cult (CULT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Milady Cult (CULT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CULT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CULT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CULT tokeni tokenoomikat, avastage CULT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CULT Kas olete huvitatud Milady Cult (CULT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CULT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CULT MEXC-ist osta!

Milady Cult (CULT) hinna ajalugu CULT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CULT hinna ajalugu kohe!

CULT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CULT võiks suunduda? Meie CULT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CULT tokeni hinna ennustust kohe!

