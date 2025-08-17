BERA (BERA) reaalajas hind on $ 2.364. Viimase 24 tunni jooksul BERA kaubeldud madalaim $ 2.234 ja kõrgeim $ 2.46 näitab aktiivset turu volatiivsust. BERAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.993392867128291 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.
Lüliajalise tootluse osas on BERA muutunud +1.94% viimase tunni jooksul, +4.51% 24 tunni vältel +15.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BERA (BERA) – turuteave
$ 291.66M
$ 291.66M
$ 7.71M
$ 7.71M
$ 1.20B
$ 1.20B
123.37M
123.37M
--
505,894,851.5812488
505,894,851.5812488
BERACHAIN
BERA praegune turukapitalisatsioon on $ 291.66M$ 7.71M 24 tunnise kauplemismahuga. BERA ringlev varu on 123.37M, mille koguvaru on 505894851.5812488. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BERA (BERA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BERA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.10197
+4.51%
30 päeva
$ +0.105
+4.64%
60 päeva
$ +0.521
+28.26%
90 päeva
$ -0.7163
-23.26%
BERA Hinnamuutus täna
Täna registreeris BERA muutuse $ +0.10197 (+4.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BERA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.105 (+4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BERA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BERA $ +0.521 (+28.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BERA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.7163 (-23.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BERA (BERA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.
BERA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BERA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BERA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BERA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BERA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BERA hinna ennustus (USD)
Kui palju on BERA (BERA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BERA (BERA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BERA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BERA (BERA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BERA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BERA (BERA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BERA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BERA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.