BERA hind(BERA)

1 BERA/USD reaalajas hind:

$2.363
$2.363$2.363
+4.51%1D
USD
BERA (BERA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:55:35 (UTC+8)

BERA (BERA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.234
$ 2.234$ 2.234
24 h madal
$ 2.46
$ 2.46$ 2.46
24 h kõrge

$ 2.234
$ 2.234$ 2.234

$ 2.46
$ 2.46$ 2.46

$ 14.993392867128291
$ 14.993392867128291$ 14.993392867128291

$ 1
$ 1$ 1

+1.94%

+4.51%

+15.42%

+15.42%

BERA (BERA) reaalajas hind on $ 2.364. Viimase 24 tunni jooksul BERA kaubeldud madalaim $ 2.234 ja kõrgeim $ 2.46 näitab aktiivset turu volatiivsust. BERAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 14.993392867128291 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.

Lüliajalise tootluse osas on BERA muutunud +1.94% viimase tunni jooksul, +4.51% 24 tunni vältel +15.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BERA (BERA) – turuteave

No.169

$ 291.66M
$ 291.66M$ 291.66M

$ 7.71M
$ 7.71M$ 7.71M

$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B

123.37M
123.37M 123.37M

--
----

505,894,851.5812488
505,894,851.5812488 505,894,851.5812488

0.01%

BERACHAIN

BERA praegune turukapitalisatsioon on $ 291.66M $ 7.71M 24 tunnise kauplemismahuga. BERA ringlev varu on 123.37M, mille koguvaru on 505894851.5812488. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BERA (BERA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BERA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.10197+4.51%
30 päeva$ +0.105+4.64%
60 päeva$ +0.521+28.26%
90 päeva$ -0.7163-23.26%
BERA Hinnamuutus täna

Täna registreeris BERA muutuse $ +0.10197 (+4.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BERA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.105 (+4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BERA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BERA $ +0.521 (+28.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BERA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.7163 (-23.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BERA (BERA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BERA hinnaajaloo lehte.

Mis on BERA (BERA)

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

BERA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BERA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BERA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BERA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BERA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BERA hinna ennustus (USD)

Kui palju on BERA (BERA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BERA (BERA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BERA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BERA hinna ennustust kohe!

BERA (BERA) tokenoomika

BERA (BERA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BERA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BERA (BERA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BERA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BERA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BERA kohalike valuutade suhtes

1 BERA(BERA)/VND
62,208.66
1 BERA(BERA)/AUD
A$3.59328
1 BERA(BERA)/GBP
1.72572
1 BERA(BERA)/EUR
2.0094
1 BERA(BERA)/USD
$2.364
1 BERA(BERA)/MYR
RM9.95244
1 BERA(BERA)/TRY
96.42756
1 BERA(BERA)/JPY
¥347.508
1 BERA(BERA)/ARS
ARS$3,066.13164
1 BERA(BERA)/RUB
188.43444
1 BERA(BERA)/INR
206.87364
1 BERA(BERA)/IDR
Rp38,129.02692
1 BERA(BERA)/KRW
3,283.31232
1 BERA(BERA)/PHP
133.6842
1 BERA(BERA)/EGP
￡E.114.08664
1 BERA(BERA)/BRL
R$12.7656
1 BERA(BERA)/CAD
C$3.26232
1 BERA(BERA)/BDT
287.08416
1 BERA(BERA)/NGN
3,625.76136
1 BERA(BERA)/UAH
97.42044
1 BERA(BERA)/VES
Bs319.14
1 BERA(BERA)/CLP
$2,278.896
1 BERA(BERA)/PKR
Rs669.67392
1 BERA(BERA)/KZT
1,279.89324
1 BERA(BERA)/THB
฿76.3572
1 BERA(BERA)/TWD
NT$70.99092
1 BERA(BERA)/AED
د.إ8.67588
1 BERA(BERA)/CHF
Fr1.8912
1 BERA(BERA)/HKD
HK$18.48648
1 BERA(BERA)/AMD
֏903.66264
1 BERA(BERA)/MAD
.د.م21.25236
1 BERA(BERA)/MXN
$44.60868
1 BERA(BERA)/PLN
8.60496
1 BERA(BERA)/RON
лв10.21248
1 BERA(BERA)/SEK
kr22.5762
1 BERA(BERA)/BGN
лв3.94788
1 BERA(BERA)/HUF
Ft798.0864
1 BERA(BERA)/CZK
49.4076
1 BERA(BERA)/KWD
د.ك0.72102
1 BERA(BERA)/ILS
7.96668
1 BERA(BERA)/NOK
kr24.08916
1 BERA(BERA)/NZD
$3.97152

BERA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BERA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BERA ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BERA kohta

Kui palju on BERA (BERA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BERA hind USD on 2.364 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BERA/USD hind?
Praegune hind BERA/USD on $ 2.364. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BERA turukapitalisatsioon?
BERA turukapitalisatsioon on $ 291.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BERA ringlev varu?
BERA ringlev varu on 123.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BERA (ATH) hind?
BERA saavutab ATH hinna summas 14.993392867128291 USD.
Mis oli kõigi aegade BERA madalaim (ATL) hind?
BERA nägi ATL hinda summas 1 USD.
Milline on BERA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BERA kauplemismaht on $ 7.71M USD.
Kas BERA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BERA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BERA hinna ennustust.
BERA (BERA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

