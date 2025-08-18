Rohkem infot CUDIS

CUDIS hind(CUDIS)

1 CUDIS/USD reaalajas hind:

$0.10043
$0.10043$0.10043
-1.68%1D
USD
CUDIS (CUDIS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:34:13 (UTC+8)

CUDIS (CUDIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0884
$ 0.0884$ 0.0884
24 h madal
$ 0.10302
$ 0.10302$ 0.10302
24 h kõrge

$ 0.0884
$ 0.0884$ 0.0884

$ 0.10302
$ 0.10302$ 0.10302

$ 0.16793938366939262
$ 0.16793938366939262$ 0.16793938366939262

$ 0.05002430866600899
$ 0.05002430866600899$ 0.05002430866600899

+2.08%

-1.68%

+68.39%

+68.39%

CUDIS (CUDIS) reaalajas hind on $ 0.10043. Viimase 24 tunni jooksul CUDIS kaubeldud madalaim $ 0.0884 ja kõrgeim $ 0.10302 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUDISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.16793938366939262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05002430866600899.

Lüliajalise tootluse osas on CUDIS muutunud +2.08% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel +68.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CUDIS (CUDIS) – turuteave

No.824

$ 24.86M
$ 24.86M$ 24.86M

$ 60.92K
$ 60.92K$ 60.92K

$ 100.43M
$ 100.43M$ 100.43M

247.50M
247.50M 247.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.75%

SOL

CUDIS praegune turukapitalisatsioon on $ 24.86M $ 60.92K 24 tunnise kauplemismahuga. CUDIS ringlev varu on 247.50M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.43M.

CUDIS (CUDIS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CUDIS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0017161-1.68%
30 päeva$ +0.02176+27.65%
60 päeva$ +0.01539+18.09%
90 päeva$ +0.08543+569.53%
CUDIS Hinnamuutus täna

Täna registreeris CUDIS muutuse $ -0.0017161 (-1.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CUDIS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02176 (+27.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CUDIS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CUDIS $ +0.01539 (+18.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CUDIS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.08543 (+569.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CUDIS (CUDIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CUDIS hinnaajaloo lehte.

Mis on CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

CUDIS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CUDIS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CUDIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CUDIS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CUDIS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CUDIS hinna ennustus (USD)

Kui palju on CUDIS (CUDIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CUDIS (CUDIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CUDIS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CUDIS hinna ennustust kohe!

CUDIS (CUDIS) tokenoomika

CUDIS (CUDIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUDIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CUDIS (CUDIS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CUDIS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CUDIS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CUDIS kohalike valuutade suhtes

1 CUDIS(CUDIS)/VND
2,642.81545
1 CUDIS(CUDIS)/AUD
A$0.1536579
1 CUDIS(CUDIS)/GBP
0.0733139
1 CUDIS(CUDIS)/EUR
0.0853655
1 CUDIS(CUDIS)/USD
$0.10043
1 CUDIS(CUDIS)/MYR
RM0.4228103
1 CUDIS(CUDIS)/TRY
4.0965397
1 CUDIS(CUDIS)/JPY
¥14.76321
1 CUDIS(CUDIS)/ARS
ARS$130.2587143
1 CUDIS(CUDIS)/RUB
8.0092925
1 CUDIS(CUDIS)/INR
8.7886293
1 CUDIS(CUDIS)/IDR
Rp1,619.8384829
1 CUDIS(CUDIS)/KRW
139.4852184
1 CUDIS(CUDIS)/PHP
5.6793165
1 CUDIS(CUDIS)/EGP
￡E.4.8487604
1 CUDIS(CUDIS)/BRL
R$0.542322
1 CUDIS(CUDIS)/CAD
C$0.1385934
1 CUDIS(CUDIS)/BDT
12.1962192
1 CUDIS(CUDIS)/NGN
154.0335082
1 CUDIS(CUDIS)/UAH
4.1387203
1 CUDIS(CUDIS)/VES
Bs13.55805
1 CUDIS(CUDIS)/CLP
$96.81452
1 CUDIS(CUDIS)/PKR
Rs28.4498104
1 CUDIS(CUDIS)/KZT
54.3738063
1 CUDIS(CUDIS)/THB
฿3.253932
1 CUDIS(CUDIS)/TWD
NT$3.0159129
1 CUDIS(CUDIS)/AED
د.إ0.3685781
1 CUDIS(CUDIS)/CHF
Fr0.080344
1 CUDIS(CUDIS)/HKD
HK$0.7853626
1 CUDIS(CUDIS)/AMD
֏38.3903718
1 CUDIS(CUDIS)/MAD
.د.م0.9028657
1 CUDIS(CUDIS)/MXN
$1.8810539
1 CUDIS(CUDIS)/PLN
0.3655652
1 CUDIS(CUDIS)/RON
лв0.4338576
1 CUDIS(CUDIS)/SEK
kr0.9581022
1 CUDIS(CUDIS)/BGN
лв0.1677181
1 CUDIS(CUDIS)/HUF
Ft33.9282669
1 CUDIS(CUDIS)/CZK
2.1030042
1 CUDIS(CUDIS)/KWD
د.ك0.03063115
1 CUDIS(CUDIS)/ILS
0.3384491
1 CUDIS(CUDIS)/NOK
kr1.0213731
1 CUDIS(CUDIS)/NZD
$0.1687224

CUDIS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CUDIS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CUDIS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CUDIS kohta

Kui palju on CUDIS (CUDIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUDIS hind USD on 0.10043 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUDIS/USD hind?
Praegune hind CUDIS/USD on $ 0.10043. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CUDIS turukapitalisatsioon?
CUDIS turukapitalisatsioon on $ 24.86M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUDIS ringlev varu?
CUDIS ringlev varu on 247.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUDIS (ATH) hind?
CUDIS saavutab ATH hinna summas 0.16793938366939262 USD.
Mis oli kõigi aegade CUDIS madalaim (ATL) hind?
CUDIS nägi ATL hinda summas 0.05002430866600899 USD.
Milline on CUDIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUDIS kauplemismaht on $ 60.92K USD.
Kas CUDIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUDIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUDIS hinna ennustust.
CUDIS (CUDIS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
