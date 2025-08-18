CUDIS (CUDIS) reaalajas hind on $ 0.10043. Viimase 24 tunni jooksul CUDIS kaubeldud madalaim $ 0.0884 ja kõrgeim $ 0.10302 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUDISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.16793938366939262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05002430866600899.
Lüliajalise tootluse osas on CUDIS muutunud +2.08% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel +68.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CUDIS (CUDIS) – turuteave
$ 24.86M
$ 24.86M
$ 60.92K
$ 60.92K
$ 100.43M
$ 100.43M
247.50M
247.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
24.75%
SOL
CUDIS praegune turukapitalisatsioon on $ 24.86M$ 60.92K 24 tunnise kauplemismahuga. CUDIS ringlev varu on 247.50M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.43M.
CUDIS (CUDIS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CUDIS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0017161
-1.68%
30 päeva
$ +0.02176
+27.65%
60 päeva
$ +0.01539
+18.09%
90 päeva
$ +0.08543
+569.53%
CUDIS Hinnamuutus täna
Täna registreeris CUDIS muutuse $ -0.0017161 (-1.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CUDIS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02176 (+27.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CUDIS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CUDIS $ +0.01539 (+18.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CUDIS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.08543 (+569.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CUDIS (CUDIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.
CUDIS hinna ennustus (USD)
Kui palju on CUDIS (CUDIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CUDIS (CUDIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CUDIS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CUDIS (CUDIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUDIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
