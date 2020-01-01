CUDIS (CUDIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CUDIS (CUDIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CUDIS (CUDIS) teave Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world. Ametlik veebisait: https://www.cudis.xyz Valge raamat: https://whitepaper.cudis.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN Ostke CUDIS kohe!

CUDIS (CUDIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CUDIS (CUDIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.93M $ 26.93M $ 26.93M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 247.50M $ 247.50M $ 247.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 108.81M $ 108.81M $ 108.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.173 $ 0.173 $ 0.173 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 $ 0.05002430866600899 Praegune hind: $ 0.10881 $ 0.10881 $ 0.10881 Lisateave CUDIS (CUDIS) hinna kohta

CUDIS (CUDIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CUDIS (CUDIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUDIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUDIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUDIS tokeni tokenoomikat, avastage CUDIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CUDIS Kas olete huvitatud CUDIS (CUDIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CUDIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CUDIS MEXC-ist osta!

CUDIS (CUDIS) hinna ajalugu CUDIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CUDIS hinna ajalugu kohe!

CUDIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CUDIS võiks suunduda? Meie CUDIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CUDIS tokeni hinna ennustust kohe!

